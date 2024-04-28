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Що зміниться з 1 травня — як будуть нараховувати субсидії в Україні

28 квітня 2024 22:48
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Що зміниться в Україні та для українців з 1 травня 2024 року
Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У травні в Україні зміниться порядок отримання деяких субсидій. Деякі з них будуть призначатися за особистим зверненням.

Новини.LIVE розповідають як будуть нараховувати субсидії в Україні з 1 травня.

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Як будуть нараховувати субсидії у травні

З початку травня 2025 року більшості одержувачів житлових субсидій на неопалювальний період, автоматично продовжать їх до 30 квітня. Це станеться за умови, що їхнє майнове становище та/або склад домогосподарства не змінилися.

Проте певні категорії одержувачів для призначення субсидії з 1 травня будуть зобов'язані звернутися із заявою та декларацією про доходи та витрати. На наступний сезон житлові субсидії будуть призначені за особистим зверненням у таких випадках:

  • заявник орендує житло та сплачує за комунальні послуги.
  • у складі домогосподарства присутні внутрішньопереміщені особи.
  • фактична кількість осіб, що проживають у домогосподарстві, менша, ніж зареєстрованих.
  • домогосподарство претендує на отримання субсидії на придбання зрідженого газу, твердого або рідкого палива для печі.

Нагадаємо, українцям у чотирьох регіонах доступна нова матеріальна допомога від Міжнародної гуманітарної організації Help-Hilfe zur Selbsthilfe. У рамках грантової програми можна отримати до 100 тис. гривень. 

Раніше ми писали, що українські компанії відчувають дефіцит кадрів на рівні 74%, що свідчить про загострення проблеми з пошуком робочої сили. Цей показник значно зріс порівняно з 55% восени 2023 року.

тарифи
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