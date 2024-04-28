Що зміниться в Україні та для українців з 1 травня 2024 року

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У травні в Україні зміниться порядок отримання деяких субсидій. Деякі з них будуть призначатися за особистим зверненням.

Новини.LIVE розповідають як будуть нараховувати субсидії в Україні з 1 травня.

Читайте також:

Як будуть нараховувати субсидії у травні

З початку травня 2025 року більшості одержувачів житлових субсидій на неопалювальний період, автоматично продовжать їх до 30 квітня. Це станеться за умови, що їхнє майнове становище та/або склад домогосподарства не змінилися.

Проте певні категорії одержувачів для призначення субсидії з 1 травня будуть зобов'язані звернутися із заявою та декларацією про доходи та витрати. На наступний сезон житлові субсидії будуть призначені за особистим зверненням у таких випадках:

заявник орендує житло та сплачує за комунальні послуги.

у складі домогосподарства присутні внутрішньопереміщені особи.

фактична кількість осіб, що проживають у домогосподарстві, менша, ніж зареєстрованих.

домогосподарство претендує на отримання субсидії на придбання зрідженого газу, твердого або рідкого палива для печі.

Нагадаємо, українцям у чотирьох регіонах доступна нова матеріальна допомога від Міжнародної гуманітарної організації Help-Hilfe zur Selbsthilfe. У рамках грантової програми можна отримати до 100 тис. гривень.

Раніше ми писали, що українські компанії відчувають дефіцит кадрів на рівні 74%, що свідчить про загострення проблеми з пошуком робочої сили. Цей показник значно зріс порівняно з 55% восени 2023 року.