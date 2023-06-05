Пенсии в Украине — на какие выплаты можно рассчитывать в зависимости от стажа

Женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине размер пенсий зависит от трудового стажа, который повышается каждый год. В частности, в 2028 году для выхода на заслуженный отдых понадобится не менее 35 лет.

Об этом сообщает 24 Канал.

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На какие выплаты можно рассчитывать в зависимости от стажа

По украинскому законодательству, граждане могут выходить на пенсию со снижением порогового возраста, даже если есть только 1-20 лет стажа. Речь идет об особых случаях, среди них — граждане, пострадавшие от Чернобыльской аварии.

Правительство в последние годы повысило уровни пенсий гражданам, имеющим стаж от 30 до 35 лет. Теперь у них выплаты должны быть на уровне не менее 2,76 тыс. — 3,12 тыс. гривен — в зависимости от возраста.

Чтобы человеку выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум 30 лет стажа. При стаже в не менее 20 лет на пенсию можно выходить в 63 года. В 65 лет при условии, что стаж составляет 15-20 лет.

Если меньше 15 лет стажа — после 65 лет будут выплачивать социальную помощь.

В марте 2023 года для остальных граждан размер минимальной пенсии вырос фактически с 2,1 тыс. до 2,52 тыс. гривен (те, кто не работает).

Перерасчет пенсий в июне

Также пенсии подняли людям, которые продолжали работать в апреле. В июне им пересчитают выплаты, прибавив в 1,2 тыс. гривен. Так, доплату начислят гражданам, которые сейчас получают пенсию 5,84 тыс. гривен и вышли на отдых, имея 35 лет страхового стажа. Те, кто имеет 35 лет стажа, размер коэффициента в формуле расчета с апреля стал больше. Он составляет уже не 0,35, а 0,37.

Однако выплатят такую сумму только:

тем, кто продолжал работать после пенсионного возраста, имеет 24 месяца стажа;

тем, кому пенсионную выплату не пересчитывали два года.

Напомним, украинские граждане пожилого возраста получат повышенные пенсии. Речь идет об около 600 тысячах пенсионеров, которые продолжают работать.

Также мы писали, что в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.