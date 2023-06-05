Пенсії в Україні — на які виплати можна розраховувати залежно від стажу

Жінка пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні розмір пенсій залежить від трудового стажу, який підвищують щороку. Зокрема, 2028 року для виходу на заслужений відпочинок знадобиться щонайменше 35 років.

Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також:

На які виплати можна розраховувати залежно від стажу

За українським законодавством, громадяни можуть виходити на пенсію зі зниженням порогового віку, навіть якщо є лише 1-20 років стажу. Йдеться про особливі випадки, серед них — громадяни, які постраждали від Чорнобильської аварії.

Уряд в останні роки підвищив рівні пенсій громадянам, які мають стаж від 30 до 35 років. Тепер у них виплати повинні бути на рівні щонайменше 2,76 тис. — 3,12 тис. гривень — залежно від віку.

Щоб людині вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати мінімум 30 років стажу. За умови стажу у щонайменше 20 років на пенсію можна виходити у 63 роки. У 65 років — за умови, що стаж становить 15-20 років.

Якщо менше ніж 15 років стажу — після 65 років виплачуватимуть соціальну допомогу.

У березні 2023 року для решти громадян розмір мінімальної пенсії зріс фактично з 2,1 тис. до 2,52 тис. гривень (ті, хто не працюють).

Перерахунок пенсій у червні

Також пенсії підняли людям, які продовжували працювати у квітні. У червні їм перерахують виплати, додавши до 1,2 тис. гривень. Так, доплату нарахують тим громадянам, які нині отримують пенсію 5,84 тис. гривень та вийшли на відпочинок, маючи 35 років страхового стажу. Ті, хто має 35 років стажу, розмір коефіцієнту у формулі розрахунку з квітня став більший. Він становить вже не 0,35, а 0,37.

Проте виплатять таку суму тільки:

тим, хто продовжував працювати після пенсійного віку, має 24 місяці стажу;

тим, кому пенсійну виплату не перераховували два роки.

Нагадаємо, деякі українські громадяни літнього віку отримають підвищені пенсії. Йдеться про близько 600 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати.

Також ми писали, що в Україні після масштабної індексації пенсійних виплат одна з категорій громадян почала отримувати понад 13,37 тис. грн. Такі виплати нараховують деяким чорнобильцям.