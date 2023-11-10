Шмыгаль заявил, что в следующем году вырастут расходы на социальную сферу, медицину и образование
В 2024 году в Украине увеличатся расходы на социальную сферу, медицину и образование. Впервые будет выделено 1 млрд грн на развитие социальных услуг.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Расходы на социальную сферу, медицину и образование
По словам Шмыгаля, социальные расходы составят 470 млрд грн (+25 млрд грн). Он рассказал, что в марте планируется проведение индексации пенсий.
"Увеличиваем размер программы субсидий. Выделяем на это 50 млрд грн (+12 млрд грн). Увеличиваем программу поддержки малообеспеченных семей. Почти вдвое возрастут расходы на социальную защиту лиц с инвалидностью. Впервые будет выделено 1 млрд грн на развитие социальных услуг", — сообщил украинский премьер.
Расходы на здравоохранение составят 239 млрд грн (+31 млрд грн). На программу медицинских гарантий прибавят 16 млрд грн. В полном объеме будет обеспечена заявленная потребность Минздрава в лекарственных средствах и медицинских изделиях для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. К тому же запустят пилотный проект бесплатного зубопротезирования для ветеранов. Шмыгаль рассказал, что 1 млрд грн выделят на обустройство укрытий и безопасных условий в больницах.
"На образование выделим 179 млрд грн (+22,7 млрд грн)
Выплаты педагогам в следующем году возрастут на 21%", — рассказал Шмыгаль.
По его словам, будут продолжены важные программы, в частности:
- Обустройство укрытий — 2,5 млрд грн;
- реформа НУШ — 1,5 млрд грн;
- модернизация школьных столовых — 1,5 млрд грн;
- новые школьные автобусы — 1 млрд грн.
"Предусмотрено увеличение финансирования науки на 15%. Основной акцент — исследования, которые, в частности, связаны с развитием нашего оборонно-промышленного комплекса (9,4 млрд грн)", — добавил Шмыгаль.
Напомним, украинское правительство приняло решения, направленные на усиление экономической устойчивости. В частности, новые товары, ранее не производившиеся в стране, проще будут получать подтвержденную степень локализации.
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