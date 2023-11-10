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Шмыгаль заявил, что в следующем году вырастут расходы на социальную сферу, медицину и образование

10 ноября 2023 19:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Шмыгаль заявил, что в следующем году вырастут расходы на социальную сферу, медицину и образование
Министр финансов Сергей Марченко и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В 2024 году в Украине увеличатся расходы на социальную сферу, медицину и образование. Впервые будет выделено 1 млрд грн на развитие социальных услуг.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Расходы на социальную сферу, медицину и образование

По словам Шмыгаля, социальные расходы составят 470 млрд грн (+25 млрд грн). Он рассказал, что в марте планируется проведение индексации пенсий.

"Увеличиваем размер программы субсидий. Выделяем на это 50 млрд грн (+12 млрд грн). Увеличиваем программу поддержки малообеспеченных семей. Почти вдвое возрастут расходы на социальную защиту лиц с инвалидностью. Впервые будет выделено 1 млрд грн на развитие социальных услуг", — сообщил украинский премьер.

Расходы на здравоохранение составят 239 млрд грн (+31 млрд грн). На программу медицинских гарантий прибавят 16 млрд грн. В полном объеме будет обеспечена заявленная потребность Минздрава в лекарственных средствах и медицинских изделиях для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. К тому же запустят пилотный проект бесплатного зубопротезирования для ветеранов. Шмыгаль рассказал, что 1 млрд грн выделят на обустройство укрытий и безопасных условий в больницах.

"На образование выделим 179 млрд грн (+22,7 млрд грн)
Выплаты педагогам в следующем году возрастут на 21%", — рассказал Шмыгаль.

По его словам, будут продолжены важные программы, в частности:

  • Обустройство укрытий — 2,5 млрд грн;
  • реформа НУШ — 1,5 млрд грн;
  • модернизация школьных столовых — 1,5 млрд грн;
  • новые школьные автобусы — 1 млрд грн.

"Предусмотрено увеличение финансирования науки на 15%. Основной акцент — исследования, которые, в частности, связаны с развитием нашего оборонно-промышленного комплекса (9,4 млрд грн)", — добавил Шмыгаль.

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Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, украинское правительство приняло решения, направленные на усиление экономической устойчивости. В частности, новые товары, ранее не производившиеся в стране, проще будут получать подтвержденную степень локализации.

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