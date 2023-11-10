Шмигаль заявив, що наступного року зростуть видатки на соціальну сферу, медицину та освіту

Міністр фінансів Сергій Марченко та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

У 2024 році в Україні зростуть видатки на соціальну сферу, медицину та освіту. Вперше буде виділено 1 млрд грн на розвиток соціальних послуг.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Видатки на соціальну сферу, медицину та освіту

За словами Шмигаля, соціальні видатки складуть 470 млрд грн (+25 млрд грн). Він розповів, що у березні планується проведення індексації пенсій.

"Збільшуємо розмір програми субсидій. Виділяємо на це 50 млрд грн (+12 млрд грн). Збільшуємо програму підтримки малозабезпечених родин. Майже удвічі зростуть видатки на соціальний захист осіб з інвалідністю. Вперше буде виділено 1 млрд грн на розвиток соціальних послуг", — повідомив український прем'єр.

Видатки на охорону здоров’я складуть 239 млрд грн (+31 млрд грн). На програму медичних гарантій додадуть 16 млрд грн. У повному обсязі буде забезпечено заявлену потребу МОЗ у лікарських засобах та медичних виробах для лікування серцево-судинних та онкологічних захворювань. До того ж запустять пілотний проєкт безкоштовного зубопротезування для ветеранів. Шмигаль розповів, що 1 млрд грн виділять на облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях.

"На освіту виділимо 179 млрд грн (+22,7 млрд грн)

Виплати освітянам наступного року зростуть на 21%", — розповів Шмигаль.

За його словами будуть продовжені важливі програми, зокрема:

Облаштування укриттів — 2,5 млрд грн;

реформа НУШ — 1,5 млрд грн;

модернізація шкільних їдалень — 1,5 млрд грн;

нові шкільні автобуси — 1 млрд грн.

"Передбачено збільшення фінансування науки на 15%. Основний акцент — дослідження, які, зокрема, пов’язані з розвитком нашого оборонно-промислового комплексу (9,4 млрд грн)", — додав Шмигаль.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, український уряд ухвалив рішення, які спрямовані на посилення економічної стійкості. Зокрема, нові товари, що раніше не вироблялися в країні, простіше будуть отримувати підтверджений ступінь локалізації.