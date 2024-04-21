Как дефицит какао изменит цены на шоколад в Украине — прогноз эксперта

Шоколадный кризис — как вырастут цены на сладости в Украине
Мировые цены на какао резко выросли в этом году, подорожав втрое с начала года. Это может привести к удорожанию шоколада в Украине, и эксперты прогнозируют, что к лету цены на шоколад могут вырасти вдвое.
Об этом сообщает ZN.UA.
Мир сталкивается с критическим дефицитом какао из-за старения деревьев, распространения болезней и неблагоприятных климатических условий в Западной Африке, которая является основным регионом снабжения какао. Эти условия уже привели к резкому скачку цен на фьючерсных рынках. По состоянию на 20 апреля фьючерсы на какао поднялись до 12 216 долларов за тонну.
На данный момент крупные производители шоколада испытывают нехватку сырья, что может привести к удорожанию продукции. Также уже есть юридические иски к некоторым компаниям и не исключены банкротства. Рынок стоит перед периодом нестабильности и больших рисков.
В этой связи, украинские производители могут уменьшить размер стандартной плитки шоколада с 80 до 70 граммов, чтобы избежать дальнейшего роста цен на сырье.
Обозреватель аграрного и пищевого рынка Лариса Гук прогнозирует, что цена на плитку шоколада может вырасти летом до 50 гривен, а к концу года достичь 70 гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, на украинском потребительском рынке ожидается более умеренное изменение цен в 2024 году. Финансовые аналитики и банкиры улучшили прогноз по инфляции.
Мы также писали, что стоимость пасхальной корзины в 2024 году, по подсчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", выросла до 1652,05 грн, или на 12,9%. Речь идет о стоимости традиционного кулича домашней выпечки, яиц, домашней колбасы, буженины, сала, сливочного масла, мягкого и твердого сыра, огурцов, помидоров, яблок и вина "Кагор" из расчета на 4 человека. Без алкоголя, яблок и овощей такая корзина будет стоить 1422,05 грн, то есть на 17,6%, чем в прошлом году.
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