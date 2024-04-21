Как дефицит какао изменит цены на шоколад в Украине — прогноз эксперта

Шоколад на прилавке. Фото: УНІАН

Мировые цены на какао резко выросли в этом году, подорожав втрое с начала года. Это может привести к удорожанию шоколада в Украине, и эксперты прогнозируют, что к лету цены на шоколад могут вырасти вдвое.

Об этом сообщает ZN.UA.

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Мир сталкивается с критическим дефицитом какао из-за старения деревьев, распространения болезней и неблагоприятных климатических условий в Западной Африке, которая является основным регионом снабжения какао. Эти условия уже привели к резкому скачку цен на фьючерсных рынках. По состоянию на 20 апреля фьючерсы на какао поднялись до 12 216 долларов за тонну.

Источник: Trading Economics

На данный момент крупные производители шоколада испытывают нехватку сырья, что может привести к удорожанию продукции. Также уже есть юридические иски к некоторым компаниям и не исключены банкротства. Рынок стоит перед периодом нестабильности и больших рисков.

В этой связи, украинские производители могут уменьшить размер стандартной плитки шоколада с 80 до 70 граммов, чтобы избежать дальнейшего роста цен на сырье.

Обозреватель аграрного и пищевого рынка Лариса Гук прогнозирует, что цена на плитку шоколада может вырасти летом до 50 гривен, а к концу года достичь 70 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, на украинском потребительском рынке ожидается более умеренное изменение цен в 2024 году. Финансовые аналитики и банкиры улучшили прогноз по инфляции.

Мы также писали, что стоимость пасхальной корзины в 2024 году, по подсчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", выросла до 1652,05 грн, или на 12,9%. Речь идет о стоимости традиционного кулича домашней выпечки, яиц, домашней колбасы, буженины, сала, сливочного масла, мягкого и твердого сыра, огурцов, помидоров, яблок и вина "Кагор" из расчета на 4 человека. Без алкоголя, яблок и овощей такая корзина будет стоить 1422,05 грн, то есть на 17,6%, чем в прошлом году.