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Шоколадна криза — як зростуть ціни на солодощі в Україні

21 квітня 2024 16:09
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Ірина Шпак
редактор
Як дефіцит какао змінить ціни на шоколад в Україні прогноз експерта
Шоколад на прилавку. Фото: УНІАН
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Ірина Шпак
редактор

Світові ціни на какао різко зросли у цьому році, подорожчавши втричі з початку року. Це може призвести до подорожчання шоколаду в Україні, і експерти прогнозують, що до літа ціни на шоколад можуть зрости удвічі.

Про це повідомляє ZN.UA.

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Світ стикається з критичним дефіцитом какао через старіння дерев, розповсюдження хвороб і несприятливі кліматичні умови в Західній Африці, яка є основним регіоном постачання какао. Ці умови вже призвели до різкого стрибка цін на ф'ючерсних ринках. Станом на 20 квітня ф'ючерси на какао піднялися до 12 216 доларів за тонну.

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Джерело: Trading Economics

На даний момент великі виробники шоколаду відчувають нестачу сировини, що може призвести до подорожчання продукції. Також вже є юридичні позови до деяких компаній і не виключені банкрутства. Ринок стоїть перед періодом нестабільності та високих ризиків.

У зв'язку з цим, українські виробники можуть зменшити розмір стандартної плитки шоколаду з 80 до 70 грамів, щоб уникнути подальшого зростання цін на сировину.

Оглядачка аграрного та харчового ринку Лариса Гук прогнозує, що ціна на плитку шоколаду може зрости влітку до 50 гривень, а до кінця року досягти 70 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українському споживчому ринку очікується більш помірна зміна цін у 2024 році. Фінансові аналітики та банкіри покращили прогноз щодо інфляції.

Ми також писали, що вартість великоднього кошика у 2024 році за підрахунками Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" зросла до 1652,05 грн, або на 12,9%. Йдеться про вартість традиційної паски домашньої випічки, яєць, домашньої ковбаси, буженини, сала, вершкового масла, м’якого та твердого сиру, огірків, помідорів, яблук та вина "Кагор" із розрахунку на 4-х осіб. Без алкоголю, яблук та овочів такий кошик буде коштувати 1422,05 грн, тобто на 17,6%, ніж минулого року.

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