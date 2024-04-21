Як дефіцит какао змінить ціни на шоколад в Україні прогноз експерта

Шоколадна криза — як зростуть ціни на солодощі в Україні
Світові ціни на какао різко зросли у цьому році, подорожчавши втричі з початку року. Це може призвести до подорожчання шоколаду в Україні, і експерти прогнозують, що до літа ціни на шоколад можуть зрости удвічі.
Про це повідомляє ZN.UA.
Світ стикається з критичним дефіцитом какао через старіння дерев, розповсюдження хвороб і несприятливі кліматичні умови в Західній Африці, яка є основним регіоном постачання какао. Ці умови вже призвели до різкого стрибка цін на ф'ючерсних ринках. Станом на 20 квітня ф'ючерси на какао піднялися до 12 216 доларів за тонну.
На даний момент великі виробники шоколаду відчувають нестачу сировини, що може призвести до подорожчання продукції. Також вже є юридичні позови до деяких компаній і не виключені банкрутства. Ринок стоїть перед періодом нестабільності та високих ризиків.
У зв'язку з цим, українські виробники можуть зменшити розмір стандартної плитки шоколаду з 80 до 70 грамів, щоб уникнути подальшого зростання цін на сировину.
Оглядачка аграрного та харчового ринку Лариса Гук прогнозує, що ціна на плитку шоколаду може зрости влітку до 50 гривень, а до кінця року досягти 70 гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, на українському споживчому ринку очікується більш помірна зміна цін у 2024 році. Фінансові аналітики та банкіри покращили прогноз щодо інфляції.
Ми також писали, що вартість великоднього кошика у 2024 році за підрахунками Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" зросла до 1652,05 грн, або на 12,9%. Йдеться про вартість традиційної паски домашньої випічки, яєць, домашньої ковбаси, буженини, сала, вершкового масла, м’якого та твердого сиру, огірків, помідорів, яблук та вина "Кагор" із розрахунку на 4-х осіб. Без алкоголю, яблук та овочів такий кошик буде коштувати 1422,05 грн, тобто на 17,6%, ніж минулого року.
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