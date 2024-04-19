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В Україні знову зміняться ціни — прогноз фінансистів та банкірів

19 квітня 2024 10:19
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на продукти у 2024 році — фінансисти та банкіри озвучили прогноз
Продуктовий відділ магазину. Фото: Novus
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

На українському споживчому ринку очікується більш помірна зміна цін у 2024 році. Фінансові аналітики та банкіри покращили прогноз щодо інфляції.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

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Покращення прогнозу щодо зростання цін

За цією інформацією, у квітні цього року опитані фінансові аналітики поліпшили прогноз щодо інфляції на наступні 12 місяців. Зараз вони називають показник у 7,4%, тоді як у березні очікували інфляцію на рівні 8,1%.

Водночас банкіри вважають, що інфляція буде на рівні 9,3%, тоді як у січні розраховували зростання цін у 10,4%.

Також НБУ оприлюднив думку населення щодо зростання інфляції. Українці у березні очікували на рівні 8,7%.

 

ціни
Джерело: НБУ

Оцінка інфляції від НБУ

Нацбанк на початку року покращив прогноз щодо інфляції. Загалом регулятор прогнозує, що споживчі ціни за підсумками року можуть зрости на 8,6%. Також очікує на прискорення інфляції у другій половині року, а до того зростання цін має бути помірним.

За даними НБУ, за підсумками попереднього місяця інфляція в країні впала до мінімуму, починаючи з осені 2020-го — 3,2%. Показник нижчий, ніж прогнозував регулятор. Там пояснили, що позитивне відхилення від прогнозних очікувань забезпечила динаміка компонентів, які мають малопередбачуваний характер. Йдеться про ціни на сирі харчові продукти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні традиційні святкові продукти у Великодньому кошику у 2024 році подорожчали. Українцям доведеться віддати на 17,6% більше проти попереднього року.

Також ми писали, що українці почнуть отримувати кешбек за купівлю деякої вітчизняної продукції та послуги. У рамках політики "Зроблено в Україні" Міністерство економіки та Mastercard підписали Меморандум про співробітництво.

НБУ
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