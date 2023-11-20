Наказание до 34 тыс. гривен — в Украине введут новые штрафы для водителей

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине на законодательном уровне планируют ввести новые штрафы за некоторые нарушения ПДД. В то же время намерены повысить размеры действующих наказаний.

Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре, передает Auto24.

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По словам народного депутата, заместителя главы Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимира Крейденко, в Раде рассматривают сразу несколько проектов законов, касающихся введения балльной системы за нарушения, штрафных санкций за превышение скорости, дрифт и громкие выхлопы.

В частности, в теории бальная система побудит водителей меньше нарушать правила ПДД. Еще в советские времена для водителей действовали специальные талоны, где за нарушения "прокалывали дыры". Бальная система штрафов существует во многих европейских странах. В частности, в Германии. Планируют вернуться к подобной системе, хотя бы в электронном виде.

В то же время, нардеп отмечает, что при таких нововведениях нужно учитывать, что не все автомобилисты проезжают за определенный промежуток времени одинаковое количество километров. У тех, кто ездит на авто редко, и у таксиста, наматывающего по 300 километров ежедневно, вероятность совершения нарушения разная. Поэтому лимит нарушений должен быть разным.

Санкции за громкие выхлопы

Крейденко отметил, что в Украине планируют ввести наказание за громкие выхлопы. В Раде уже зарегистрирован законопроект, предусматривающий штрафы за превышение уровня шума. Предлагают ввести санкцию в 1 тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн), в случае повтора — 2 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн) с угрозой лишения права управления транспортом на срок три-шесть месяцев.

Запрет дрифта

Также зарегистрирован в Верховной Раде законопроект о запрете дрифта, предусматривающий штрафы в 8,5 тыс. грн за первое нарушение. За повторное за год — 17 тыс. грн и угроза лишения права управления транспортом на срок от шести месяцев до одного года.

Какие суммы штрафов за ПДД платят украинцы

По данным патрульной полиции, с начала текущего года камеры автофиксации сняли более 2 миллионов нарушений правил дорожного движения.

В частности, в январе-октябре по результатам работы комплексов автофиксации ПДД было составлено 2,164 млн постановлений.

Из этого количества украинцы уплатили штрафов за 1,942 млн постановлений на 399,8 млн гривен. Доля составляет около 90%.

То есть каждый день граждане отдают из собственных карманов 1,332 млн гривен штрафов.

Что еще стоит знать

Напомним, что украинские автомобилисты, кардинально изменившие цвет транспорта, должны осуществить срочную перерегистрацию. Иначе придется уплатить штраф.

В Департаменте патрульной полиции Украины напоминают о наказании за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За такое нарушение предусмотрен штраф или админарест с лишением права на управление до десяти лет и конфискацией авто.