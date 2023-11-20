Покарання до 34 тис. гривень — в Україні запровадять нові штрафи для водіїв

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні на законодавчому рівні планують запровадити нові штрафи за деякі порушення правил дорожнього руху. Водночас мають намір підвищити розміри чинних покарань.

Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з транспорту та інфраструктури, інформує Auto24.

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Детальніше про нові штрафи

За словами народного депутата, заступника голови Комітету з транспорту та інфраструктури Володимира Крейденка, у Раді розглядають одразу кілька проєктів законів, що стосуються введення бальної системи за порушення, штрафних санкцій за перевищення швидкості, дрифт та гучні вихлопи.

Зокрема, у теорії бальна система спонукає водіїв менше порушувати правила ПДР. Ще в радянські часи для водіїв були спеціальні талони, де за порушення "проколювали дірки". Бальна система штрафів існує в багатьох європейських країнах. Зокрема, у Німеччині. Планують повернутися до подібної системи хоча б в електронному вигляді.

Водночас нардеп зазначає, що за таких нововведень треба враховувати, що не всі автомобілісти проїжджають за певний проміжок часу однакову кількість кілометрів. У тих, хто їздить на авто рідко, і в таксиста, котрий намотує по 300 кілометрів щодня, вірогідність вчинення порушення різна. Тому ліміт порушень має бути різний.

Санкції за гучні вихлопи

Крейденко зазначив, що в Україні планують ввести покарання за гучні вихлопи. У Раді вже зареєстровано законопроєкт, який передбачає штрафи за перевищення рівня шуму. Пропонують запровадити санкцію в 1 тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн), у разі повтору — 2 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. грн) із загрозою позбавлення права керування транспортом на термін три-шість місяців.

Заборона дрифту

Також зареєстровано у Верховній Раді законопроэкт щодо заборони дрифту, який передбачає штрафи у 8,5 тис. грн за перше порушення. За повторне упродовж року — 17 тис. грн та загроза позбавлення права керування транспортом на термін від шести місяців до одного року.

Які суми штрафів за ПДР платять українці

За даними патрульної поліції, з початку поточного року камери автофіксації зафільмували більш ніж 2 мільйони порушень правил дорожнього руху.

Зокрема, у січні-жовтні за результатом роботи комплексів автофіксації правил дорожнього руху було складено 2,164 млн постанов.

З цієї кількості українці сплатили штрафів за 1,942 млн ухвал на 399,8 млн гривень. Частка становить близько 90%.

Тобто щодня громадяни віддають з власних кишень 1,332 млн гривень штрафів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що українські автомобілісти, які кардинально змінили колір транспорту, мусять здійснити термінову перереєстрацію. Інакше доведеться сплатити штраф.

Додамо, що у Департаменті патрульної поліції України нагадують про покарання за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. За таке порушення передбачений штраф або адмінарешт із позбавленням права на керування до десяти років та конфіскацією авто.