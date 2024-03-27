Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Штрафы для украинцев в действии — легальная торговля выросла на треть arrow

Штрафы для украинцев в действии — легальная торговля выросла на треть

27 марта 2024 15:00
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Штрафы для ФЛП — бизнес начал выходить из тени из-за угрозы наказания
Кассовый аппарат в торговой точке. Фото: tr.tax.gov.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине объемы торговли выросли на треть по ряду показателей за первые два месяца 2024 года против аналогичного периода 2023-го. Таков результат введения требования обязательного использования кассовых аппаратов (Регистратор расчетных операций, РРО) физлицами-предпринимателями и угрозы штрафов.

Об этом рассказал глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

Читайте также:

Результаты штрафов за неиспользование РРО

По его словам, в частности, количество расчетных операций в национальной валюте увеличилось на 38,2% за отчетный период, а общее количество чеков — на 37,3%, начисление Налога на добавленную стоимость (НДС) — на 42,8%.

"Работа продолжается, и в тени остается еще значительная часть торговли. Призываю торговцев выдавать чеки, а потребителей сообщать о каждом факте невыдачи фискального чека налоговую или в чат-бот", — сообщил глава профильного комитета.

Новые правила для физлиц-предпринимателей

С 1 октября прошлого года все физические лица-предприниматели (ФЛП), являющиеся плательщиками единого налога второй-четвертой групп, перешли на работу по новым правилам. Они должны использовать в своей деятельности регистраторы расчетных операций (РРО), более известные как "кассовые аппараты". Это специальные устройства, которые фиксируют и хранят сведения о расчетах за товары, работы и услуги.

Даже таксисты должны иметь программный РРО, чтобы выдавать чеки в работе при оплате услуги.

За нарушение требований закона предусматриваются штрафы. Наказание за отсутствие кассового аппарата:

Для ФЛП второй и третьей групп, не продающих ювелирные изделия, подакцизные товары, лекарства и технически сложные бытовые товары — штраф за первое нарушение — 25% (суммы от продажи), за повторное 50%.

Для предпринимателей в сфере игровых автоматов, обмена валют и продаж подакцизных товаров — штраф 100% за первое нарушение, 150% — за повторное.

Для ФЛП на общей системе налогообложения, на едином налоге + НДС, продающих ювелирные изделия, лекарства и технически сложные бытовые товары — штраф за первое нарушение 100%, 150% — за повторное.

В частности, за неполный 2023 год органы Налоговой службы выписали 1,65 млрд грн штрафов за нарушение в работе с регистраторами расчетных операций (РРО). Это втрое превышает аналогичный показатель за 2021 год.

Что еще стоит знать

Напомним, Государственная налоговая служба Украины запустила пилотный проект по борьбе с налоговыми должниками. В его рамках для граждан, несвоевременно уплачивающих налоги и накапливающих задолженность, начнут действовать новые правила.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году продолжаются проверки бизнеса органами контроля на предмет соблюдения закона о применении кассовых аппаратов и выдаче чеков. В Налоговом комитете Верховной Рады объяснили, кого налоговики проверяют в первую очередь.

ФЛП
Даниил Гетманцев
штрафы
бизнес
кассовые аппараты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом