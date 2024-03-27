Штрафы для ФЛП — бизнес начал выходить из тени из-за угрозы наказания

Штрафы для украинцев в действии — легальная торговля выросла на треть
В Украине объемы торговли выросли на треть по ряду показателей за первые два месяца 2024 года против аналогичного периода 2023-го. Таков результат введения требования обязательного использования кассовых аппаратов (Регистратор расчетных операций, РРО) физлицами-предпринимателями и угрозы штрафов.
Об этом рассказал глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.
Результаты штрафов за неиспользование РРО
По его словам, в частности, количество расчетных операций в национальной валюте увеличилось на 38,2% за отчетный период, а общее количество чеков — на 37,3%, начисление Налога на добавленную стоимость (НДС) — на 42,8%.
"Работа продолжается, и в тени остается еще значительная часть торговли. Призываю торговцев выдавать чеки, а потребителей сообщать о каждом факте невыдачи фискального чека налоговую или в чат-бот", — сообщил глава профильного комитета.
Новые правила для физлиц-предпринимателей
С 1 октября прошлого года все физические лица-предприниматели (ФЛП), являющиеся плательщиками единого налога второй-четвертой групп, перешли на работу по новым правилам. Они должны использовать в своей деятельности регистраторы расчетных операций (РРО), более известные как "кассовые аппараты". Это специальные устройства, которые фиксируют и хранят сведения о расчетах за товары, работы и услуги.
Даже таксисты должны иметь программный РРО, чтобы выдавать чеки в работе при оплате услуги.
За нарушение требований закона предусматриваются штрафы. Наказание за отсутствие кассового аппарата:
Для ФЛП второй и третьей групп, не продающих ювелирные изделия, подакцизные товары, лекарства и технически сложные бытовые товары — штраф за первое нарушение — 25% (суммы от продажи), за повторное 50%.
Для предпринимателей в сфере игровых автоматов, обмена валют и продаж подакцизных товаров — штраф 100% за первое нарушение, 150% — за повторное.
Для ФЛП на общей системе налогообложения, на едином налоге + НДС, продающих ювелирные изделия, лекарства и технически сложные бытовые товары — штраф за первое нарушение 100%, 150% — за повторное.
В частности, за неполный 2023 год органы Налоговой службы выписали 1,65 млрд грн штрафов за нарушение в работе с регистраторами расчетных операций (РРО). Это втрое превышает аналогичный показатель за 2021 год.
Что еще стоит знать
Напомним, Государственная налоговая служба Украины запустила пилотный проект по борьбе с налоговыми должниками. В его рамках для граждан, несвоевременно уплачивающих налоги и накапливающих задолженность, начнут действовать новые правила.
Также мы писали, что в Украине в 2024 году продолжаются проверки бизнеса органами контроля на предмет соблюдения закона о применении кассовых аппаратов и выдаче чеков. В Налоговом комитете Верховной Рады объяснили, кого налоговики проверяют в первую очередь.
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