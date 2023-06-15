Штрафы до 150 тыс. грн — экоинспекция предупредила украинцев о наказании

Спасатель на месте лесного пожара. Фото: Facebook.com/MNS.GOV.UA

В Государственной экологической инспекции предупредили украинцев о наказании за распространенное в летний период нарушение. При несоблюдении требований пожарной безопасности в лесах максимальные суммы штрафов достигают 150 тыс. грн, а также предусмотрена уголовная ответственность.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции Полесского округа.

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Какое предусмотрено наказание за поджоги

Как отмечают в экоинспекции, спасатели, правоохранители, представители управлений лесного и охотничьего хозяйства фиксируют случаи поджога сухостоя в лесах.

Экологи предостерегают, что во время военного положения поджог сухостоя могут приравнять даже к диверсионным действиям, что предусматривает уголовную ответственность. В лесах могут оставаться вражеские мины, которые усложнят работу по тушению пожара, могут угрожать жизни граждан и спасателей.

В частности, сейчас установлены следующие суммы штрафов:

за нарушение требований пожарной безопасности в лесах:

- для простых граждан — от 1,53 тыс. грн до 4,59 тыс. грн;

- для должностных лиц — от 4,59 тыс. до 15,3 тыс. грн.

за уничтожение или повреждение лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения требований пожарной безопасности, что спровоцировало лесной пожар:

- для граждан — от 4,59 тыс. грн до 15,3 тыс. грн;

- для должностных лиц — от 10,7 тыс. грн до 30,6 тыс. грн.

за сжигание стерни, лугов, пастбищ, степных участков, остатков опавших листьев на землях с/х назначения, в полосах отвода автодорог и железных дорог, в парках составляет:

- для граждан — от 3 тыс. грн до 6,1 тыс. грн;

– для должностных лиц — 15,3 тыс. грн — 21,42 тыс. грн.

штраф за вышеуказанные действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, составляет:

- для граждан — 6,1 тыс. — 12,2 тыс. грн;

- для должностных лиц — 21,4 тыс. — 30 тыс. грн.

за уничтожение или повреждение лесных массивов вокруг населенных пунктов, вдоль железнодорожных путей, а также стерни на с/х землях, согласно статье 245 Уголовного кодекса, предусматривается следующее наказание:

- штраф для граждан от 91,8 тыс. грн. до 153 тыс. грн.;

- ограничение свободы на срок два-пять лет;

- лишение свободы от двух до пяти лет.

за те же действия, которые привели к гибели людей, животных или другим тяжелым последствиям, предусмотрено наказание в виде:

- лишения свободы на пять-десять лет.

Больше о штрафах

Напомним, в Украине за игнорирование запросов Налоговой службы о предоставлении информации граждан будет ожидать наказания. Теперь за это предусмотрены штрафы в десятки тысяч гривен.

Украине планируют ввести для украинских водителей новые штрафы за некачественные европейские авто. Это прописано в проекте закона №9210-1, зарегистрированном в Верховной Раде (ВРУ).