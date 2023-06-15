Штрафи до 150 тис. грн — екоінспекція попередила українців про покарання

Рятувальник на місці лісової пожежі. Фото: Facebook.com/MNS.GOV.UA

У Державній екологічній інспекції попередили українців про покарання за поширене у літній період порушення. За недотримання вимог пожежної безпеки у лісах максимальні суми штрафів сягають 150 тис. грн, а також передбачена кримінальна відповідальність.

Про це інформує пресслужба Держекоінспекції Поліського округу.

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Як зазначають в екоінспекції, рятувальники, правоохоронці, представники управлінь лісового та мисливського господарства фіксують випадки підпалу сухостою у лісах.

Екологи застерігають, що під час воєнного стану підпал сухостою можуть прирівняти навіть до диверсійних дій, що передбачає кримінальну відповідальність. У лісах можуть залишатися ворожі міни, які ускладнять роботу з гасіння пожежі, можуть загрожувати життю громадян та рятувальників.

Зокрема, зараз встановлені такі суми штрафів:

за порушення вимог пожежної безпеки у лісах:

- для простих громадян — від 1,53 тис. грн до 4,59 тис. грн;

- для посадових осіб — від 4,59 тис. до 15,3 тис. грн.

за знищення чи пошкодження лісових насаджень через необережне поводження з вогнем, порушення вимог пожежної безпеки, що спровокувало лісову пожежу:

- для громадян — від 4,59 тис. грн до 15,3 тис. грн;

- для посадовців — від 10,7 тис. грн до 30,6 тис. грн.

за спалювання стерні, луків, пасовищ, степових ділянок, залишків опалого листя на землях с/г призначення, у смугах відводу автошляхів і залізниць, у парках становить:

- для громадян — від 3 тис. грн до 6,1 тис. грн;

- для посадовців — 15,3 тис. — 21,42 тис. грн.

штраф за вищевказані дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, становить:

- для громадян — 6,1 тис. — 12,2 тис. грн;

- для посадовців — 21,4 тис. — 30 тис. грн.

за знищення чи пошкодження лісових масивів довкола населених пунктів, уздовж залізничних шляхів, а також стерні на с/г землях, відповідно статті 245 Кримінального кодексу, передбачається таке покарання:

- штраф для громадян від 91,8 тис. грн до 153 тис. грн;

- обмеження волі на термін два-п’ять років;

- позбавлення волі від двох до п’яти років.

за ті ж дії, що призвели до загибелі людей, тварин чи до інших тяжких наслідків, передбачене покарання у вигляді:

- позбавлення волі на п’ять-десять років.

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Нагадаємо, в Україні за ігнорування запитів Податкової служби про надання інформації на громадян чекатиме покарання. Тепер за це передбачені штрафи у десятки тисяч гривень.

Україні планують запровадити для українських водіїв нові штрафи за неякісні європейські авто. Це прописано у проєкті закону №9210-1, зареєстрованому у Верховній Раді України (ВРУ).