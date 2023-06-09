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Штрафы до 20% от суммы ЕСВ: что нужно знать об уплате страхового взноса

9 июня 2023 07:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы до 20% от суммы ЕСВ — что нужно знать об уплате страхового взноса
Финансовые расчеты на калькуляторе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы должны своевременно уплачивать Единый социальный взнос. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.

Об этом сообщили в одном из управлений Государственной налоговой службы.

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Штрафы до 20% от суммы ЕСВ

Как отмечают специалисты, Единый социальный взнос должны платить работодатели за работников при начислении зарплаты и вознаграждений, а также физлица-предприниматели (ФЛП).

За своевременностью уплаты ЕСВ следит контролирующий орган, а в случае нарушения начисляет штрафы в размерах, определенных украинским законодательством.

Так, за полную неуплату или несвоевременное перечисление ЕСВ предусмотрен штраф в 10% от неуплаченной суммы, если нарушение было выявлено в период до 1 января 2015 года. После этого времени плательщиков ждет уже штраф в 20% своевременно не уплаченной суммы. Расчеты такой штрафной санкции производят на основании сведений из информационной системы контролирующих органов.

При этом за неуплаты, неполные уплаты или несвоевременные уплаты сумм ЕСВ вместе с выдачей суммы выплаты, на которые начисляют ЕСВ (авансовые платежи), налагаются штрафы в размере 10% неуплаченной или несвоевременно уплаченной суммы. Расчеты этой финансовой санкции производятся на основе акта документальной проверки плательщика Единого социального взноса.

Кто может не платить ЕСВ

Следует отметить, что с марта прошлого года не платить ЕСВ могут все ФЛП, независимо от системы налогообложения, а также лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью. При этом могут не платить ЕСВ добровольно. Однако с 1 июля 2023 г. эту норму могут отменить, в рамках возврата к налоговой системе довоенного уровня.

Напомним, в Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, однако в июле 2023 года его планируют отменить.

Также мы сообщали, что в Украине физлица-предприниматели и наемные работники, деятельность которых приостановилась во время пребывания области в "красной" зоне, могут оформить единовременную материальную помощь из государственного бюджета. Сумма составляет 8 тысяч гривен.

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