Штрафы за бытовые счетчики — какая ответственность грозит потребителям
Украинцы могут получить серьезные штрафы за нарушение эксплуатации бытовых счетчиков газа и воды. Если периодически не проверять счетчики или препятствовать работе контролеров, можно понести большую финансовую ответственность.
Об этом сообщает издание На пенсии.
Какие штрафы можно получить за нарушение эксплуатации газовых счетчиков
Согласно требованиям потребители коммунальных услуг должны периодически проверять функционирование своих счетчиков. Невыполнение этого требования или попытки воспрепятствовать работе контролеров могут привести к серьезной ответственности.
Относительно газовых счетчиков штрафы могут быть наложены в случае:
- Самостоятельного проведения газопровода.
- Восстановления газоснабжения без разрешения.
- Подключения дополнительных газовых устройств.
- Повреждения счетчика.
- Вмешательства в работу учетных устройств, в частности срыва пломбы.
За вмешательство в работу счетчика или его самостоятельный демонтаж предусмотрен штраф в размере от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов, то есть от 850 до 3 400 гривен. Препятствование проверке облагается штрафом в пределах от 50 до 150 не облагаемых налогом доходов, или от 850 до 2 550 гривен.
Самовольное повреждение пломбы может привести к штрафу в размере до 100 000 гривен, поскольку кроме финансовых санкций лицо должно компенсировать нелегальное использование газа.
За что могут оштрафовать потребителей воды и предусмотренные штрафы
В случае нарушений с водомерами могут быть применены штрафы за:
- Использование воды для обхода счетчика.
- Самостоятельный демонтаж учетных устройств.
- Повреждение или вмешательство в работу счетчика.
- Отказ от проверки контроллерами.
В случае повреждения счетчика или пломбы необходимо немедленно уведомить поставщика услуг. Штраф за нарушение срыва пломбы будет рассчитан на основе десятикратного объема потребления.
- Применение магнита на водомере может привести к штрафу в размере нескольких тысяч гривен, поскольку штраф начисляется каждый день с момента последней проверки и сумма может достигать 500 гривен в день.
- Нарушение антимагнитной пломбы может обойтись нарушителю в 20 000 гривен.
- Демонтаж прибора учета или вмешательства в его работу карается штрафом в размерах от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов.
- Подключение без счетчика рассчитывается по пропускной способности трубы в сутки и точной дате подключения.
Напомним, что в Украине себестоимость водоснабжения и водоотвода существенно превышает действующие тарифы и в дальнейшем ситуация только ухудшится. Ввиду этого, маленькие города уже планируют повышать цены.
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