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Штрафы за бытовые счетчики — какая ответственность грозит потребителям

23 декабря 2023 21:13
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Штрафы за бытовые счетчики — какая ответственность грозит потребителям
Человек возле счетчика. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинцы могут получить серьезные штрафы за нарушение эксплуатации бытовых счетчиков газа и воды. Если периодически не проверять счетчики или препятствовать работе контролеров, можно понести большую финансовую ответственность.

Об этом сообщает издание На пенсии.

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Какие штрафы можно получить за нарушение эксплуатации газовых счетчиков

Согласно требованиям потребители коммунальных услуг должны периодически проверять функционирование своих счетчиков. Невыполнение этого требования или попытки воспрепятствовать работе контролеров могут привести к серьезной ответственности.

Относительно газовых счетчиков штрафы могут быть наложены в случае:

  • Самостоятельного проведения газопровода.
  • Восстановления газоснабжения без разрешения.
  • Подключения дополнительных газовых устройств.
  • Повреждения счетчика.
  • Вмешательства в работу учетных устройств, в частности срыва пломбы.

За вмешательство в работу счетчика или его самостоятельный демонтаж предусмотрен штраф в размере от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов, то есть от 850 до 3 400 гривен. Препятствование проверке облагается штрафом в пределах от 50 до 150 не облагаемых налогом доходов, или от 850 до 2 550 гривен.

Самовольное повреждение пломбы может привести к штрафу в размере до 100 000 гривен, поскольку кроме финансовых санкций лицо должно компенсировать нелегальное использование газа.

За что могут оштрафовать потребителей воды и предусмотренные штрафы

В случае нарушений с водомерами могут быть применены штрафы за:

  • Использование воды для обхода счетчика.
  • Самостоятельный демонтаж учетных устройств.
  • Повреждение или вмешательство в работу счетчика.
  • Отказ от проверки контроллерами.

В случае повреждения счетчика или пломбы необходимо немедленно уведомить поставщика услуг. Штраф за нарушение срыва пломбы будет рассчитан на основе десятикратного объема потребления.

  • Применение магнита на водомере может привести к штрафу в размере нескольких тысяч гривен, поскольку штраф начисляется каждый день с момента последней проверки и сумма может достигать 500 гривен в день.
  • Нарушение антимагнитной пломбы может обойтись нарушителю в 20 000 гривен.
  • Демонтаж прибора учета или вмешательства в его работу карается штрафом в размерах от 50 до 200 не облагаемых налогом доходов.
  • Подключение без счетчика рассчитывается по пропускной способности трубы в сутки и точной дате подключения.

Напомним, что в Украине себестоимость водоснабжения и водоотвода существенно превышает действующие тарифы и в дальнейшем ситуация только ухудшится. Ввиду этого, маленькие города уже планируют повышать цены.

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