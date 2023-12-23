Штрафи за побутові лічильники — яка відповідальність загрожує споживачам

Чоловік біля лічильника. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці можуть отримати серйозні штрафи за порушення експлуатації побутових лічильників газу та води. Якщо періодично не перевіряти лічильники або перешкоджати роботі контролерів, можна понести неабияку фінансову відповідальність.

Про це повідомляє видання На пенсії.

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Згідно з вимогами, споживачі комунальних послуг повинні періодично перевіряти функціонування своїх лічильників. Невиконання цієї вимоги або спроби перешкодити роботі контролерів можуть призвести до серйозної відповідальності.

Щодо газових лічильників, штрафи можуть бути накладені у разі:

Самостійного проведення газопроводу.

Відновлення газопостачання без відповідного дозволу.

Підключення додаткових газових приладів.

Пошкодження лічильника.

Втручання в роботу облікових приладів, зокрема зірвання пломби.

За втручання в роботу лічильника або його самостійний демонтаж передбачено штраф у розмірах від 50 до 200 неоподатковуваних податком доходів, тобто від 850 до 3 400 гривень. Перешкоджання перевірці обкладається штрафом у межах від 50 до 150 неоподатковуваних податком доходів, або від 850 до 2 550 гривень.

Самовільне пошкодження пломби може призвести до штрафу в розмірі до 100 000 гривень, оскільки крім фінансових санкцій особа повинна компенсувати нелегальне використання газу.

За що можуть оштрафувати споживачів води і які передбачені штрафи

У разі порушень з водомірами можуть бути застосовані штрафи за:

Використання води обходом лічильника.

Самостійний демонтаж облікових приладів.

Пошкодження або втручання в роботу лічильника.

Відмову від перевірки контролерами.

У випадку пошкодження лічильника чи пломби необхідно негайно повідомити постачальника послуг. Штраф за порушення зриву пломби буде розрахований на основі десятикратного обсягу споживання.

Застосування магніта на водомірі може призвести до штрафу у розмірі декілька тисяч гривень, оскільки штраф нараховується за кожен день з моменту останньої перевірки, і сума може сягати 500 гривень за день.

Порушення антимагнітної пломби може коштувати порушнику до 20 000 гривень.

Демонтаж приладу обліку або втручання в його роботу карається штрафом в розмірах від 50 до 200 неоподатковуваних податком доходів.

Підключення без лічильника розраховується за пропускною спроможністю труби на добу та точною датою підключення.

Нагадаємо, що в Україні собівартість водопостачання та водовідведення суттєво перевищує чинні тарифи і надалі ситуація лише погіршиться. З огляду на це, маленькі міста вже планують підвищувати ціни.