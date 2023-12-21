Тарифи на воду — як може зрости ціна на послугу

Гроші та комунальні квитанції. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні собівартість водопостачання та водовідведення суттєво перевищує чинні тарифи і надалі ситуація лише погіршиться. З огляду на це, маленькі міста вже планують підвищувати ціни.

Про таку потребу заявляють деякі міськради.

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Так, депутати Бердичівської міської ради заявили, що реальна вартість водопостачання та водовідведення для споживачів підвищилась аж до щонайменше 75 гривень за кубометр. Тому, очевидно, у 2024 році сума стане ще вищою, через це влада міста вже зараз шукає вихід, щоб водоканал міг у подальшому надавати послуги населенню.

Міськрада порушила питання можливості підвищення вартості води для населення, оскільки складно покривати реальні витрати чинним тарифом.

За попередніми підрахунками, водопостачання та каналізації має коштувати 75 грн за кубометр. Однак до цієї суми не включили підвищення мінімальної заробітної плати, яке відбудеться з початку наступного року та більші витрати на реагенти та ремонти. Через це наступного року послуга буде ще дорожчою.

Зараз місцева влада компенсує різницю у тарифах із бюджету, що дозволяє водоканалу функціонувати та не допустити удару по споживачах.

Проте депутати констатують, що оскільки чинний мораторій, запроваджений урядом на деякі ЖКП, не поширюється на послуги водопостачання, тому розцінки для населення можуть все ж підвищити.

Станом на 1 грудня 2023 року, тарифи у місті зараз наступні:

Джерело: prostobank.ua

Що кажуть експерти

За словами голови спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, поки що неясною залишається ситуація з тарифами на воду, хоч водоканали дійсно зараз — в скрутному становищі. Тому прогнозувати, якими будуть тарифи на воду, зараз неможливо.

Варто нагадати, що в Україні з 1 липня 2023-го мав стартувати перший етап подорожчання централізованого водопостачання та водовідведення, а з вересня — другий. Проте влада заборонила втілювати відповідні плани Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП).

Передбачалося, що вода стане дорожчою для 88 водоканалів обласних центрів і міст у середньому на понад 30%.

Як зазначали у Нацкомісії, перегляд тарифів обумовлений зростанням вартості його складових, зокрема електроенергії. Водночас, невеликі міста в країні можуть самостійно ухвалювати рішення про підвищення тарифів на воду, що низка з них вже зробила поточного року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні упродовж останнього року відзначається значний приріст вартості житлово-комунальних послуг, де в середньому тарифи зросли на 13%.

Також ми писали, раніше енергетики розповіли українцям про переваги двозонного лічильника. Його використання з нічним тарифом дозволить суттєво заощадити кошти.