Микрокредиты в Украине — кредиторам ограничили ставки за быстрые деньги

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

22 ноября украинские парламентарии поддержали существенное снижение ставок по микрокредитам, которые сейчас достигают 1,5 тыс. годовых. Соответствующий законопроект, инициированный Национальным банком, приняли в целом.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Читайте также:

Подробнее о законопроекте

Речь идет о проекте закона № 9422 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг". Документ предусматривает ограничение максимальной ставки.

Сейчас средний размер кредитов, которые берут украинцы в микрофинансовых компаниях, составляет 5 тыс. грн с ежедневной ставкой в 2,5%.

Проект закона вводит показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту", определяет механизм расчета и закрепляет предельный размер в 1% в день от общей суммы кредита.

Кроме того, Нацбанк также будет иметь право вводить дополнительные требования по составляющим расчета соответствующей дневной процентной ставки. Это необходимо для того, чтобы сделать невозможными недобросовестные практики расчета дневной процентной ставки.

Также кредитодатели обязаны производить оценку кредитоспособности на основе внутренней политики по оценке кредитоспособности, учитывая риск-ориентированный подход.

В частности, будет запрещено заключать договоры о потребительских кредитах с гражданами, внесенными в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх, если в Реестре есть сведения об использовании лицами кредитных денег для внесения ставок.

Источник: ВРУ

Ранее в Нацбанке выступили с предложением изменить закон "О потребительском кредитовании", установив граничные рамки кредитных ставок. В НБУ объясняли, что соответствующие нормы являются обыденной практикой в странах Евросоюза, Британии и Соединенных Штатах.

Также НБУ выступал за введение штрафных санкций за нарушение новых требований. Там отметили, что в стране вопросы по этическому поведению кредиторов и коллекторов во время урегулирования просроченных долгов Нацбанк контролирует, тогда как микрокредиты для граждан более чем в 1,5 тыс. процентов годовых являются "очень нездоровой практикой".

Что еще стоит знать

Напомним, украинские граждане хранят на депозитах в финучреждениях более одного триллиона гривен. Наибольший объем вкладчиков приходится на государственные банки.

Также мы писали, что Национальный банк открыл доступ для украинцев к Кредитному реестру. Воспользоваться новым онлайн-сервисом может любой желающий.