Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Семейный бюджет-2024 — как открыть общий банковский счет в Монобанке arrow

Семейный бюджет-2024 — как открыть общий банковский счет в Монобанке

12 мая 2024 12:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Банковский счет на двоих в monobank — как открыть две карты для ведения общего бюджета
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Если семья ведет раздельно-общий бюджет, удобно иметь банковский счет, где будут являться средства на общие расходы на семью. Также было бы удобно пользоваться отдельными банковскими карточками с общим счетом. Таким образом, можно не только рассчитываться средствами семейного бюджета , но и вносить в него вклад с личных счетов.

Новини.LIVE узнали, можно ли открыть общий счет в Монобанке и оформить там несколько карточек на членов семьи.

Читайте также:

Семейный бюджет

Раздельно-общий бюджет в Украине набирает популярность. Это значит, что вы можете распоряжаться своими деньгами самостоятельно, но определенный процент выделяете для общих расходов. К примеру, 30% из дохода каждый партнер в паре тратит на себя, а остальные — в общий бюджет, откуда покрываются обязательные расходы, детские нужды, путешествия, будущее и общее время.

В этой схеме вы имеете общие средства на критически важные нужды, а остальные можете тратить по своему усмотрению и не отчитываться перед партнером. Процент, который вы вкладываете, может быть разным, в зависимости от дохода, но здесь важно, что вы вместе покрываете общие расходы и накапливаете деньги для достижения общих целей.

Как открыть общий семейный счет в Монобанке

Новини.LIVE узнали у службы поддержки банка, что открыть общий банковский счет в Монобанке пока невозможно. Так что вести семейный бюджет у mono не получится.

null
Общий счет в Монобанке. Источник: скриншот

Однако в онлайн-банкинге можно оформить несколько карт в один счет на свое имя. Дополнительную карту можно использовать как аналог общего счета для семьи.

К примеру, муж может открыть в приложении Монобанка отдельную карточку, куда он и его супруга будут выделять оговоренный процент из личных средств. Чтобы совместно тратить эти деньги, муж может рассчитываться через приложение, а жена банковской карточкой. Единственное неудобство состоит в том, что у одного члена семьи не будет доступа к статистике расходов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Монобанке появилась новая функция под названием "Дружні банки", которая значительно упрощает процесс сбора средств для общей цели. Теперь кто-либо может присоединиться к сбору средств, создав свою собственную "дружню банку" с индивидуальным прогрессом.

Мы также писали, что госфинучреждение ПриватБанк представило публичную версию своего сервиса "Конверты", предназначенного, прежде всего, для волонтеров и благотворителей, чтобы собирать средства на гуманитарные проекты, поддержку ВСУ и другие добрые дела. Кроме того, "Конверты" помогут каждому клиенту эффективно и разумно управлять своими финансами.

деньги
monobank
банки
семейный бюджет
банковские карты
Монобанк
бюджет
банк
банковские счета

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина