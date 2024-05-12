Банковский счет на двоих в monobank — как открыть две карты для ведения общего бюджета

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Если семья ведет раздельно-общий бюджет, удобно иметь банковский счет, где будут являться средства на общие расходы на семью. Также было бы удобно пользоваться отдельными банковскими карточками с общим счетом. Таким образом, можно не только рассчитываться средствами семейного бюджета , но и вносить в него вклад с личных счетов.

Новини.LIVE узнали, можно ли открыть общий счет в Монобанке и оформить там несколько карточек на членов семьи.

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Семейный бюджет

Раздельно-общий бюджет в Украине набирает популярность. Это значит, что вы можете распоряжаться своими деньгами самостоятельно, но определенный процент выделяете для общих расходов. К примеру, 30% из дохода каждый партнер в паре тратит на себя, а остальные — в общий бюджет, откуда покрываются обязательные расходы, детские нужды, путешествия, будущее и общее время.

В этой схеме вы имеете общие средства на критически важные нужды, а остальные можете тратить по своему усмотрению и не отчитываться перед партнером. Процент, который вы вкладываете, может быть разным, в зависимости от дохода, но здесь важно, что вы вместе покрываете общие расходы и накапливаете деньги для достижения общих целей.

Как открыть общий семейный счет в Монобанке

Новини.LIVE узнали у службы поддержки банка, что открыть общий банковский счет в Монобанке пока невозможно. Так что вести семейный бюджет у mono не получится.

Общий счет в Монобанке. Источник: скриншот

Однако в онлайн-банкинге можно оформить несколько карт в один счет на свое имя. Дополнительную карту можно использовать как аналог общего счета для семьи.

К примеру, муж может открыть в приложении Монобанка отдельную карточку, куда он и его супруга будут выделять оговоренный процент из личных средств. Чтобы совместно тратить эти деньги, муж может рассчитываться через приложение, а жена банковской карточкой. Единственное неудобство состоит в том, что у одного члена семьи не будет доступа к статистике расходов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Монобанке появилась новая функция под названием "Дружні банки", которая значительно упрощает процесс сбора средств для общей цели. Теперь кто-либо может присоединиться к сбору средств, создав свою собственную "дружню банку" с индивидуальным прогрессом.

Мы также писали, что госфинучреждение ПриватБанк представило публичную версию своего сервиса "Конверты", предназначенного, прежде всего, для волонтеров и благотворителей, чтобы собирать средства на гуманитарные проекты, поддержку ВСУ и другие добрые дела. Кроме того, "Конверты" помогут каждому клиенту эффективно и разумно управлять своими финансами.