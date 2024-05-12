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Сімейний бюджет-2024 — як відкрити спільний банківський рахунок у Монобанку

12 травня 2024 12:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Банківський рахунок на двох у monobank — як відкрити дві карти для ведення спільного бюджету
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Якщо сім’я веде роздільно-спільний бюджет, зручно мати банківський рахунок, де будуть кошти на загальні витрати на сім’ю. Також було б зручно костуватися окремими банківськими картками з спільним рахунком. Таким чином можна не лише розраховуватися коштами сімейного бюджету, а й робити до нього внесок з особистих рахунків.

Новини.LIVE дізналися, чи можна відкрити спільний рахунок у Монобанку та оформити там декілька карток на членів сім'ї.

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Сімейний бюджет

Роздільно-спільний бюджет в Україні набирає популярності. Це означає, що ви можете розпоряджатися своїми грошима самостійно, але певний відсоток виділяєте для спільних витрат. Наприклад, 30% з доходу кожен партнер у парі витрачає на себе, а решту — у спільний бюджет, звідки покриваються обовʼязкові витрати, дитячі потреби, подорожі, майбутнє та спільний час.

У цій схемі ви маєте спільні кошти на критично важливі потреби, а решту можете витрачати на власний розсуд та не звітувати перед партнером. Відсоток, який ви вкладаєте може бути різним, залежно від доходу, але тут важливо, що ви разом покриваєте спільні витрати та накопичуєте гроші для досягнення спільних цілей.

Як відкрити спільний сімейний рахунок у Монобанку

Новини.LIVE дізналися у служби підтримки банку, що відкрити спільний банківський рахунок у Монобанку наразі неможливо. Тож вести сімейний бюджет у mono не вийде. 

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Спільний рахунок у Монобанку. Джерело: скриншот

Проте у онлайн-банкінгу можна оформити декілька карток до одного рахунку на своє ім'я. Додаткову картку можна використати як аналог спільного рахунку для сім’ї. 

Наприклад, чоловік може відкрити у застосунку Монобанку окрему картку, куди він і його дружина будуть виділяти обумовлений відсоток з особистих коштів. А щоб спільно витрачати ці гроші, чоловік може розраховуватися через застосунок, а дружина банківською карткою. Єдина незручність у тому, що у одного члена сім'ї не буде доступу до статистики витрат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Монобанку з'явилася нова функція під назвою "Дружні банки", яка значно спрощує процес збирання коштів для спільної мети. Тепер будь-хто може приєднатися до збору коштів, створивши свою власну "дружню банку" з індивідуальним прогресом.

Ми також писали, що держфінустанова ПриватБанк представив публічну версію свого сервісу "Конверти", призначеного перш за все для волонтерів та благодійників, щоб збирати кошти на гуманітарні проєкти, підтримку ЗСУ та інші добрі справи. Крім того, "Конверти" допоможуть кожному клієнту ефективно та "розумно" керувати своїми фінансами.

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