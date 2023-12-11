Субсидии в Украине — при каких условиях можно возобновить выплаты

Платежки за коммунальные услуги. Фото: Unplush

В Украине гражданам, получавшим жилищную субсидию, в ряде случаев могут ее отменить. Однако иногда помощь на оплату коммунальных услуг можно возобновить.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.

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Когда можно вернуть выплату субсидии

Как отмечают специалисты, домохозяйство могут лишить жилищной субсидии из-за имеющейся задолженности за коммунальные услуги. Управленческим компаниям и ОСМД нужно ежемесячно передавать информацию о долгах граждан в Управления социальной защиты.

Если выплату пособия остановили из-за долга, ее можно возобновить. Помощь отменяют, как правило, если сумма долга превышает сумму 680 гривен и если период непогашения более трех месяцев. Например, если расчет за коммуналку не был произведен из-за задержки пенсии или зарплаты, то для возобновления следует предоставить соответствующее документальное подтверждение.

Можно погасить задолженность и повторно обратиться в органы ПФУ с новым заявлением на жилищную субсидию. Если финансовое состояние не позволяет сразу погасить долг, можно оформить договор о реструктуризации с компанией-поставщиком услуг.

Кроме того, остаться без субсидии можно также в других случаях. В частности, если умер член семьи, на которого была оформлена помощь, или если были скрыты реальные доходы для получения выплат. В первом случае субсидию возобновляют при обращении в органы Пенсионного фонда, во втором — это сделать невозможно.

Могут остановить выплаты субсидий в случае изменения места жительства.

Также граждане, уже имеющие субсидию, должны в течение 30 календарных дней уведомить орган ПФУ о получении ими или лицом из состава домохозяйства об одноразовом доходе, который больше 25-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 67,1 тыс. гривен. Иначе помощь отменят.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто может обращаться за назначением субсидии на оплату коммунальных услуг в неотапливаемый период 2023-2024. Такое право имеют несколько категорий людей.

Также мы писали, в декабре текущего года украинцы могут получить жилищные субсидии, размер которых будет больше из-за отопительного сезона. Также правительство существенно увеличило объем денежной помощи на покупку дров и угля.