Субсидии в Украине — при каких условиях можно возобновить выплаты

Отмененную субсидию можно возобновить — при каких условиях вернут выплаты
В Украине гражданам, получавшим жилищную субсидию, в ряде случаев могут ее отменить. Однако иногда помощь на оплату коммунальных услуг можно возобновить.
Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Когда можно вернуть выплату субсидии
Как отмечают специалисты, домохозяйство могут лишить жилищной субсидии из-за имеющейся задолженности за коммунальные услуги. Управленческим компаниям и ОСМД нужно ежемесячно передавать информацию о долгах граждан в Управления социальной защиты.
Если выплату пособия остановили из-за долга, ее можно возобновить. Помощь отменяют, как правило, если сумма долга превышает сумму 680 гривен и если период непогашения более трех месяцев. Например, если расчет за коммуналку не был произведен из-за задержки пенсии или зарплаты, то для возобновления следует предоставить соответствующее документальное подтверждение.
Можно погасить задолженность и повторно обратиться в органы ПФУ с новым заявлением на жилищную субсидию. Если финансовое состояние не позволяет сразу погасить долг, можно оформить договор о реструктуризации с компанией-поставщиком услуг.
Кроме того, остаться без субсидии можно также в других случаях. В частности, если умер член семьи, на которого была оформлена помощь, или если были скрыты реальные доходы для получения выплат. В первом случае субсидию возобновляют при обращении в органы Пенсионного фонда, во втором — это сделать невозможно.
Могут остановить выплаты субсидий в случае изменения места жительства.
Также граждане, уже имеющие субсидию, должны в течение 30 календарных дней уведомить орган ПФУ о получении ими или лицом из состава домохозяйства об одноразовом доходе, который больше 25-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 67,1 тыс. гривен. Иначе помощь отменят.
Что еще стоит знать
Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто может обращаться за назначением субсидии на оплату коммунальных услуг в неотапливаемый период 2023-2024. Такое право имеют несколько категорий людей.
Также мы писали, в декабре текущего года украинцы могут получить жилищные субсидии, размер которых будет больше из-за отопительного сезона. Также правительство существенно увеличило объем денежной помощи на покупку дров и угля.
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