Субсидії в Україні — за яких умов можна відновити виплати

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Unplush

В Україні громадянам, які отримували житлову субсидію, у низці випадків можуть її скасувати. Проте інколи допомогу на оплату комунальних послуг можна відновити.

Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду.

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Коли можна повернути виплату субсидії

Як зазначають фахівці, домогосподарство можуть позбавити житлової субсидії через наявну заборгованість за комунальні послуги. Управлінським компаніям та ОСББ потрібно щомісяця передавати інформацію про борги громадян в Управління соціального захисту.

Якщо виплату допомоги зупинили через борг, її можна відновити. Допомогу скасовують, як правило, якщо сума боргу перевищує суму 680 гривень і якщо період непогашення понад три місяці. Наприклад, якщо розрахунок за комуналку не було здійснено через затримку пенсії чи зарплати, то для поновлення слід надати відповідне документальне підтвердження.

Також можна погасити заборгованість і повторно звернутися в органи ПФУ з новою заявою на житлову субсидію. Якщо фінансовий стан не дозволяє відразу погасити борг, то можна оформити договір щодо реструктуризації з компанією-постачальником послуг.

Окрім того, залишитися без субсидії можна також в інших випадках. Зокрема, якщо помер член родини, на якого було оформлена допомога, або якщо було приховано реальні доходи для отримання виплат. У першому випадку субсидію поновлюють за умови звернення в органи Пенсійного фонду, у другому — це зробити неможливо.

Можуть зупинити виплати субсидій у разі зміни місця проживання.

Також громадяни, які вже мають субсидію, повинні протягом 30 календарних днів повідомити орган ПФУ про одержання ними чи особою зі складу домогосподарства про одноразовий дохід, який більший за 25-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 67,1 тис. гривень. Інакше — допомогу скасують.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто може звертатися за призначенням субсидії на оплату комунальних послуг неопалювальний період 2023-2024. Таке право мають кілька категорій громадян.

Також ми писали, в грудні поточного року українці можуть отримати житлові субсидії, розмір яких буде більший через опалювальний сезон. Також уряд суттєво збільшив обсяг грошової допомоги на купівлю дров та вугілля.