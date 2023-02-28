Отмена налога на депозиты – как будет работать

Речь идет о суммах до 600 тыс. грн.

В Украине могут отменить налогообложение депозитов вкладчиков в рамках законопроекта №9037, зарегистрированного в Верховной Раде. Речь идет о суммах до 600 тыс. гривен.

Эксперты объяснили, как будет работать на практике закон, пишет Мinfin.

Необходимость налоговой льготы

Введение налоговой льготы для вкладчиков обосновывают тем, что, несмотря на резкий рост учетной ставки Национального банка в июне 2022 года, с 10% до 25% многие банки сохранили низкую доходность по вкладам. Доходность не покрывает уровень инфляции, по итогам прошлого года составлявший 26,6% годовых. То есть вклады населения также обесцениваются.

По данным НБУ, в начале года средние гривневые ставки по банковской системе снизились:

вклады до трех месяцев — с 11,96% до 11,77% годовых;

вклады до шести месяцев — с 12,71% до 12,63% годовых;

вклады до 12 месяцев — с 13,43% до 13,28% годовых.

При этом минимальные значения, которые держат крупные банки, еще ниже. Даже с незначительных процентов по вкладам нужно платить налог — 18% НДФЛ + 1,5% военного сбора (19,5%).

Авторы документа объясняют, если взять небольшую ставку в 8% — при такой номинальной доходности от банка после уплаты налогов вкладчик получит 6,44%.

Отмена налога на депозиты

По законопроекту №9037, отменить налогообложение депозитов предлагают для вкладов до 600 тыс. грн, чтобы защитить наименее обеспеченных вкладчиков. Однако воспользоваться такой льготой сможет только один член семьи (если несколько депозитов). Для этого будут учитываться I и II степень родства. Речь идет не только о родителях, супругах, детях (в том числе усыновленных), но и братьях/сестрах, бабушках/дедушках, внуках.

При предоставлении депозитной налоговой льготы банк должен:

проверить родословную вкладчика: от бабушек/дедушек до братьев/сестер и внуков;

установить суммы их вкладов во всей банковской системе (количество счетов для физлиц законодательно не ограничено);

предложить налоговую льготу только до 600 тыс. грн, а по остальным вложениям семье отказать в ее применении.

Как объясняют эксперты, такой подход предлагают, чтобы люди не начали дробить свои депозиты и переоформлять деньги на родственников.

Напомним, в Национальном банке рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.