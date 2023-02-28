Скасування податку на депозити - як працюватиме

Йдеться про суми до 600 тис. грн

В Україні можуть скасувати оподаткування депозитів вкладників в рамках законопроєкту №9037, який зареєстрували у Верховній Раді. Йдеться про суми до 600 тис. гривень.

Експерти пояснили, як працюватиме на практиці закон, пише Мinfin.

Необхідність податкової пільги

Введення податкової пільги для вкладників обґрунтовують тим, що попри різке зростання облікової ставки Національного банку у червні 2022 року з 10% до 25% багато банків зберегли низьку дохідність за вкладами. Дохідність не покриває рівень інфляції, який за підсумками минулого року становив 26,6% річних. Тобто вклади населення так само знецінюються.

За даними НБУ, на початку року середні гривневі ставки за банківською системою знизилися:

вклади до трьох місяців — з 11,96% до 11,77% річних;

вклади до шести місяців — з 12,71% до 12,63% річних;

вклади до 12 місяців — з 13,43% до 13,28% річних.

При цьому мінімальні значення, які тримають великі банки, ще нижчі. Навіть з незначних відсотків за вкладами потрібно сплачувати податок — 18% ПДФО + 1,5% військового збору (19,5%).

Автори документа пояснюють, якщо взяти невелику ставку у 8% — за такої номінальної дохідності від банку, після сплати податків, вкладник отримає 6,44%.

Скасування податку на депозити

За законопроєктом № 9037, скасувати оподаткування депозитів пропонують для вкладів до 600 тис. грн, щоб захистити найменш забезпечених вкладників. Однак скористатися такою пільгою зможе тільки один член родини (якщо депозитів кілька). Для цього враховуватимуть I та II ступінь спорідненості. Йдеться не тільки про батьків, подружжя, дітей (у тому числі усиновлених), а й братів/сестер, бабусь/дідусів, онуків.

Під час надання депозитної податкової пільги банк повинен:

перевірити родовід вкладника: від до бабусь/дідусів до братів/сестер та онуків;

встановити суми їх вкладів у всій банківській системі (кількість рахунків для фізосіб законодавчо не обмежена);

запропонувати податкову пільгу тільки до 600 тис. грн, а за рештою вкладень родині відмовити у її застосуванні.

Як пояснюють експерти, такий підхід пропонують, щоб люди не почали подрібнювати свої депозити та переоформлювати гроші на родичів.

Нагадаємо, у Національному банку розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.