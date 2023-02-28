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Скасування податку на депозити: експерти пояснили, як це працюватиме

28 лютого 2023 08:55
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Скасування податку на депозити - як працюватиме
Йдеться про суми до 600 тис. грн
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні можуть скасувати оподаткування депозитів вкладників в рамках законопроєкту №9037, який зареєстрували у Верховній Раді. Йдеться про суми до 600 тис. гривень.

Експерти пояснили, як працюватиме на практиці закон, пише Мinfin.

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Необхідність податкової пільги

Введення податкової пільги для вкладників обґрунтовують тим, що попри різке зростання облікової ставки Національного банку у червні 2022 року з 10% до 25% багато банків зберегли низьку дохідність за вкладами. Дохідність не покриває рівень інфляції, який за підсумками минулого року становив 26,6% річних. Тобто вклади населення так само знецінюються.

За даними НБУ, на початку року середні гривневі ставки за банківською системою знизилися:

  • вклади до трьох місяців — з 11,96% до 11,77% річних;
  • вклади до шести місяців — з 12,71% до 12,63% річних;
  • вклади до 12 місяців — з 13,43% до 13,28% річних.

При цьому мінімальні значення, які тримають великі банки, ще нижчі. Навіть з незначних відсотків за вкладами потрібно сплачувати податок — 18% ПДФО + 1,5% військового збору (19,5%).

Автори документа пояснюють, якщо взяти невелику ставку у 8% — за такої номінальної дохідності від банку, після сплати податків, вкладник отримає 6,44%.

Скасування податку на депозити

За законопроєктом № 9037, скасувати оподаткування депозитів пропонують для вкладів до 600 тис. грн, щоб захистити найменш забезпечених вкладників. Однак скористатися такою пільгою зможе тільки один член родини (якщо депозитів кілька). Для цього враховуватимуть I та II ступінь спорідненості. Йдеться не тільки про батьків, подружжя, дітей (у тому числі усиновлених), а й братів/сестер, бабусь/дідусів, онуків.

Під час надання депозитної податкової пільги банк повинен:

  • перевірити родовід вкладника: від до бабусь/дідусів до братів/сестер та онуків;
  • встановити суми їх вкладів у всій банківській системі (кількість рахунків для фізосіб законодавчо не обмежена);
  • запропонувати податкову пільгу тільки до 600 тис. грн, а за рештою вкладень родині відмовити у її застосуванні.

Як пояснюють експерти, такий підхід пропонують, щоб люди не почали подрібнювати свої депозити та переоформлювати гроші на родичів.

Нагадаємо, у Національному банку розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.

 

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