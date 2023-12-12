Выплаты для переселенцев в 2024-м — в Минсоцполитики анонсировали изменения

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестанет получать помощь на проживание от государства. В связи с этим в Министерстве социальной политики разработали проект постановления о продлении выплат для отдельных категорий переселенцев.

Об этом сообщают в Минсоцполитики.

Читайте также:

Кому из ВПЛ хотят продлить выплаты

Как отмечается, поскольку некоторые внутренне перемещенные лица с 1 февраля перестанут получать выплаты, Минсоцполитики выступило с предложением продлить право на помощь тем ВПЛ, кто получал ее до 1 августа текущего года и период выплат завершится в конце января следующего года.

Как объясняют в ведомстве, не всем переселенцам с момента перемещения удалось интегрироваться в принимающие громады, а семьи, где есть дети, лица с инвалидностью и проживающие в зоне активных или вероятных боевых действий, иногда не имеют возможности отдавать детей в детсады. Поскольку школы в таких регионах в основном работают только в онлайн-формате, это существенно ограничивает возможность для трудоспособных граждан трудоустроиться.

Учитывая это, проект постановления предлагает продлить соцвыплаты для таких категорий переселенцев:

внутренне перемещенные лица пенсионного возраста;

ВПЛ, у которых нет возможности трудоустроиться в силу объективных обстоятельств, одновременно совмещая это с предоставлением важных соцуслуг;

безработные переселенцы, которых нужно стимулировать искать работу, предлагать грантовые программы для начала собственного дела, переобучения.

Так механизм выплат будет объединен с другой помощью для семей, чтобы они смогли встать на ноги после перемещения и интегрироваться в новых общинах.

Кому из ВПЛ продлят выплаты без обращения

Согласно постановлению правительства № 332, выплаты ВПЛ могут назначаться на второй шестимесячный период без дополнительного обращения лишь некоторым категориям переселенцев, однако это касается только тех, кто впервые обратился за выплатами после 1 августа текущего года.

По постановлению, в 2024 году выплаты отменят гражданам, чье материальное состояние позволяет совершать крупные покупки и делать инвестиции.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о возможности оформления новых выплат для украинских переселенцев. Ее предоставит негосударственная гуманитарная организация Action Against Hunger.

Также мы писали, что украинцы из четырех областей могут получить новое пособие от благотворительного фонда People in Need. Регистрация продлится всего несколько дней.