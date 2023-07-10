Сколько денег получит бюджет от возврата довоенных налогов

Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: google.com

С 1 августа в Украине планируется возобновить довоенный порядок налогообложения бизнеса. Это одно из требований Международного валютного фонда. Но главное — государственный бюджет крайне нуждается в увеличении доходов.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE напомнил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, глава Временной следственной комиссии ВРУ по экономической безопасности Ярослав Железняк.

Читайте также:

Сколько денег дополнительно получит бюджет

По расчетам Международного валютного фонда, дополнительные поступления налогов в государственный бюджет после возобновления довоенного уровня налоговых ставок для бизнеса должны составлять около 1,2 млрд гривен в месяц.

Вместе с тем Ярослав Железняк прогнозирует меньший уровень доходов.

"Я думаю, что реально можно ожидать 300-400 млн гривен ежемесячных дополнительных поступлений", — заявил депутат.

Это должно произойти за счет возврата ставки единого налога 5% с нынешних 2%.

"Но давайте будем откровенны: государство сейчас не контролирует уплату ни 2%, ни 5%. ФЛПы в большинстве случаев достаточно свободны в своей отчетности. И так должно быть, потому что это малый бизнес. Те, кто добросовестно платил налоги, продолжают это делать. У меня нет уверенности, что сейчас что-то кардинально изменится", — предупреждает собеседник Новини.LIVE.

Напомним, возобновление довоенного формата налогового регулирования бизнеса является требованием Международного валютного фонда и одним из так называемых маяков четырехлетней программы расширенного финансирования Украины на 15,6 млрд долларов. В рамках этой программы Украина обязалась перед МВФ возобновить довоенный уровень налогов с 1 июля. Но впоследствии стало ясно, что Верховная Рада не успевает принять законопроект к этой дате из-за большого количества поправок. Было решено, что довоенный порядок налогообложения и проверок бизнеса введут с 1 августа.

В начале полномасштабной войны России против Украины для украинского бизнеса были введены льготные условия налогообложения, в частности: