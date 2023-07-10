Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Сколько дополнительных денег получит бюджет от возврата довоенных налогов: расчет arrow

Сколько дополнительных денег получит бюджет от возврата довоенных налогов: расчет

10 июля 2023 06:01
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Сколько денег получит бюджет от возврата довоенных налогов
Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

С 1 августа в Украине планируется возобновить довоенный порядок налогообложения бизнеса. Это одно из требований Международного валютного фонда. Но главное — государственный бюджет крайне нуждается в увеличении доходов.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE напомнил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, глава Временной следственной комиссии ВРУ по экономической безопасности Ярослав Железняк.

Читайте также:

 

Сколько денег дополнительно получит бюджет

По расчетам Международного валютного фонда, дополнительные поступления налогов в государственный бюджет после возобновления довоенного уровня налоговых ставок для бизнеса должны составлять около 1,2 млрд гривен в месяц.

Вместе с тем Ярослав Железняк прогнозирует меньший уровень доходов.

"Я думаю, что реально можно ожидать 300-400 млн гривен ежемесячных дополнительных поступлений", — заявил депутат.

Это должно произойти за счет возврата ставки единого налога 5% с нынешних 2%.

"Но давайте будем откровенны: государство сейчас не контролирует уплату ни 2%, ни 5%. ФЛПы в большинстве случаев достаточно свободны в своей отчетности. И так должно быть, потому что это малый бизнес. Те, кто добросовестно платил налоги, продолжают это делать. У меня нет уверенности, что сейчас что-то кардинально изменится", — предупреждает собеседник Новини.LIVE.

Напомним, возобновление довоенного формата налогового регулирования бизнеса является требованием Международного валютного фонда и одним из так называемых маяков четырехлетней программы расширенного финансирования Украины на 15,6 млрд долларов. В рамках этой программы Украина обязалась перед МВФ возобновить довоенный уровень налогов с 1 июля. Но впоследствии стало ясно, что Верховная Рада не успевает принять законопроект к этой дате из-за большого количества поправок. Было решено, что довоенный порядок налогообложения и проверок бизнеса введут с 1 августа.

В начале полномасштабной войны России против Украины для украинского бизнеса были введены льготные условия налогообложения, в частности:

  • возможность для ФЛП и юридических лиц являться плательщиками единого налога 3-й группы в размере 2% от суммы дохода;
  • возможность для ФЛП 1-й и 2-й групп не уплачивать единый налог;
  • отказ от документальных проверок;
  • остановка отдельных сроков, определенных налоговым законодательством;
  • неприменение штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, нарушение при уплате ЕСВ и нарушение порядка использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз