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Скільки додаткових грошей отримає бюджет від повернення довоєнних податків: розрахунок

10 липня 2023 06:01
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Скільки грошей отримає бюджет від повернення довоєнних податків
Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

З 1 серпня в Україні планують поновити довоєнний порядок оподаткування бізнесу. Це є однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Але головне — державний бюджет конче потребує збільшення доходів.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE нагадав народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, голова Тимчасової слідчої комісії ВРУ з економічної безпеки Ярослав Железняк.

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Скільки грошей додатково отримає бюджет

За розрахунками Міжнародного валютного фонду, додаткові надходження податків до державного бюджету після відновлення довоєнного рівня податкових ставок для бізнесу мають становити близько 1,2 млрд гривень на місяць. 

Разом з тим, Ярослав Железняк прогнозує менший рівень доходів.

"Я думаю, що реально можна очікувати 300-400 млн гривень щомісячних додаткових надходжень", — заявив депутат.

Це має відбутися за рахунок повернення ставки єдиного податку 5% з нинішніх 2%. 

"Але давайте будемо відвертими: держава зараз не контролює сплату ні 2%, ні 5%. ФОПи у більшості випадків достатньо вільні у своїй звітності. І так має бути, бо це малий бізнес. Ті, хто добросовісно платив податки, продовжує це робити. У мене немає впевненості, що зараз щось кардинально зміниться", — попереджає співрозмовник Новини.LIVE.

Нагадаємо, відновлення довоєнного формату податкового регулювання бізнесу є вимогою Міжнародного валютного фонду й одним з так званих маяків чотирирічної програми розширеного фінансування України на 15,6 млрд доларів. В рамках цієї програми Україна зобов’язалась перед МВФ відновити довоєнний рівень податків з 1 липня. Але згодом стало зрозуміло, що Верховна Рада не встигає ухвалити законопроєкт до цієї дати через велику кількість правок. Тож було вирішено, що довоєнний порядок оподаткування і перевірок бізнесу запровадять з 1 серпня.

На початку повномасштабної війни Росії проти України для українського бізнесу було запроваджено пільгові умови оподаткування, зокрема:

  • можливість для ФОП і юридичних осіб бути платниками єдиного податку 3-ї групи в розмірі 2% від суми доходу;
  • можливість для ФОП 1-ї та 2-ї груп не сплачувати єдиний податок;
  • відмова від документальних перевірок;
  • зупинення окремих строків, визначених податковим законодавством;
  • незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, порушення під час сплати ЄСВ і порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
     

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