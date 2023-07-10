Скільки грошей отримає бюджет від повернення довоєнних податків

Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: google.com

З 1 серпня в Україні планують поновити довоєнний порядок оподаткування бізнесу. Це є однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Але головне — державний бюджет конче потребує збільшення доходів.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE нагадав народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, голова Тимчасової слідчої комісії ВРУ з економічної безпеки Ярослав Железняк.

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За розрахунками Міжнародного валютного фонду, додаткові надходження податків до державного бюджету після відновлення довоєнного рівня податкових ставок для бізнесу мають становити близько 1,2 млрд гривень на місяць.

Разом з тим, Ярослав Железняк прогнозує менший рівень доходів.

"Я думаю, що реально можна очікувати 300-400 млн гривень щомісячних додаткових надходжень", — заявив депутат.

Це має відбутися за рахунок повернення ставки єдиного податку 5% з нинішніх 2%.

"Але давайте будемо відвертими: держава зараз не контролює сплату ні 2%, ні 5%. ФОПи у більшості випадків достатньо вільні у своїй звітності. І так має бути, бо це малий бізнес. Ті, хто добросовісно платив податки, продовжує це робити. У мене немає впевненості, що зараз щось кардинально зміниться", — попереджає співрозмовник Новини.LIVE.

Нагадаємо, відновлення довоєнного формату податкового регулювання бізнесу є вимогою Міжнародного валютного фонду й одним з так званих маяків чотирирічної програми розширеного фінансування України на 15,6 млрд доларів. В рамках цієї програми Україна зобов’язалась перед МВФ відновити довоєнний рівень податків з 1 липня. Але згодом стало зрозуміло, що Верховна Рада не встигає ухвалити законопроєкт до цієї дати через велику кількість правок. Тож було вирішено, що довоєнний порядок оподаткування і перевірок бізнесу запровадять з 1 серпня.

На початку повномасштабної війни Росії проти України для українського бізнесу було запроваджено пільгові умови оподаткування, зокрема: