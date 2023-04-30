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Сколько денег получили жители освобожденных территорий

30 апреля 2023 11:35
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Финансовая помощь — сколько денег получили жители освобожденных территорий
Жители деоккупированного Херсона. Фото: Херсонский горсовет
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, сколько получили жители деоккупированных населенных пунктов. Проект выплат стартовал в сентябре 2022 года.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Как отмечается, в рамках совместного проекта Минреинтеграции, Укрпочты и международных организаций жители деоккупированных территорий получили суммарно более 396,3 млн гривен одноразовой денежной помощи.

В ведомстве отмечают, что выплаты на освобожденных территориях продолжаются. Так, на конец апреля 2023 года помощь от Общества Красного Креста Украины 1,2 тыс. грн получили более 216 тыс. граждан в Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях.

Также при финансовой поддержке Международной организации по миграции выплатили по 2,2 тыс. грн помощи в месяц более 39 тыс. граждан освобожденных территориях Харьковской и Херсонской областей, а также Донбасса. Помощь оказывают в течение трех месяцев.

Напомним, в Украине в мае 2023 года государство будет в дальнейшем поддерживать переселенцев, оказывая им помощь на жительство. Речь идет о ежемесячных выплатах внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Также писали, что украинцы с 1 мая текущего года получат право претендовать на новое единовременное пособие. Должен заработать закон №2980-IX, предусматривающий компенсацию за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.

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