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Скільки грошей отримали мешканці звільнених територій

30 квітня 2023 11:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Фінансова допомога — скільки грошей отримали мешканці звільнених територій
Жителі деокупованого Херсона. Фото: Херсонська міськрада
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, скільки отримали мешканці деокупованих населених пунктів. Проєкт виплат стартував у вересні 2022 року.

Про це інформує пресслужба відомства.

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Як зазначається, у рамках спільного проєкту Мінреінтеграції, Укрпошти та міжнародних організацій мешканці деокупованих територій отримали сумарно понад 396,3 млн гривень одноразової грошової допомоги.

У відомстві зауважують, що виплати на звільнених територіях продовжуються. Так, станом на кінець квітня 2023 року допомогу від Товариства Червоного Хреста України 1,2 тис. грн отримали більше 216 тис. громадян у Харківській, Херсонській, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях.

Також, за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції виплатили по 2,2 тис. грн допомоги на місяць понад 39 тис. громадян звільнених територіях Харківської та Херсонської областей, а також Донбасу. Допомогу надають протягом трьох місяців.

Нагадаємо, в Україні у травні 2023 року держава надалі підтримуватиме переселенців, надаючи їм допомогу на проживання. Йдеться про щомісячні виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Також писали, що українці з 1 травня поточного року отримають право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Має запрацювати закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.

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