Сколько пользователей доверяют биткоину — опрос Deutsche Bank

Мужчина держит в руках биткоин. Фото:

Потребители финансовых услуг стали менее предвзято относиться к криптовалютам, чем было до этого. Теперь более половины пользователей доверяют биткоину.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 9 апреля, опираясь на опрос Deutsche Bank.

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Так, опрос Deutsche Bank свидетельствует о том, что 52% опрошенных рассматривают криптовалюту Bitcoin как важный актив и способ оплаты в будущем. Однако почти треть респондентов все еще предполагает, что его цена может сократиться до конца 2024 года даже после рекордного роста.

Издание отмечает, что инвестиции в цифровые криптовалюты насчитывают миллиарды. Однако ведущие финансовые регуляторы постоянно подчеркивают, что криптовалюта не имеет внутренней ценности и является рискованным активом. К тому же 1% респондентов убеждены в том, что криптовалюта является прихотью или странным изобретением, которое вскоре исчезнет.

Reuters подчеркивает, что опрос был опубликован в период рекордного роста стоимости Bitcoin, что составляет 69,078.95 дол. То есть это свидетельствует о том, что эта криптовалюта снова достигла рекордно высокой отметки стоимости после стремительного падения в 2022 году.

Аналитики считают, что увеличение интереса к криптовалютам связано с ожиданием сокращения учетных ставок, что может привести к инфляционному процессу, а также возможности роста активов Bitcoin-ETF на рынке.

Напомним, что цена биткоина в понедельник, 8 апреля, достигла отметки $72,2 тыс. за монету. Такое повышение произошло после недель ценовой волатильности на фоне ожиданий приближения важного события — халвинга сети.

Также мы сообщали, что по прогнозу аналитиков Euronews, стоимость биткоина может достичь около 90 тысяч долларов до конца 2024 года.