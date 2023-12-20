Сколько средств выделила Польша украинским беженцам с начала войны

Украинские беженцы на границе с Польшей. Фото: Ukrinform

В первый год полномасштабного вторжения Польша оказалась проводником среди стран, предоставляющих убежище украинцам. Около 42% беженцев обнаружили пристанище именно на территории этого государства. Необщественные организации, приобщившись к помощи украинцам, внесли значительный вклад, выделив 8,6 млрд евро для разных нужд.

Об этом говорится в Отчете о помощи польских организаций Украины.

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Как украинцам помогают в Польше

В период с начала полномасштабного вторжения России в Украину к середине 2023 года польско-украинскую границу пересекли более 24 миллионов соискателей убежища. В Отчете сказано, что 90% из 1,4 миллиона оставшихся в Украине украинцев — это женщины и дети.

Неправительственные организации потратили более 650 миллионов злотых (149,4 миллиона евро) на помощь в первые два месяца большой войны. За весь период было привлечено 29 тысяч общественных организаций, которые в начале акцентировали внимание на материальной, психологической и юридической поддержке беженцев, но позже сосредоточили внимание на помощи в Украине, а оказавшимися в Польше украинцами занималось государство.

За это время соотечественники получили социальные льготы и возможность трудоустроиться без специального разрешения. Дети получили гарантированное место в польских школах. Фонды также помогали украинцам адаптироваться, в частности, искать работу, получать квалификационные сертификаты и учить язык.

Сколько украинцев уехало в Польшу за последний период

С начала марта отмечается рост числа украинских беженцев, находящихся во временной защите в Польше. По сравнению с сентябрем, в октябре количество наших соотечественников в этой стране и увеличилось на около 2 тысяч человек. По состоянию на март 2023 количество украинских беженцев в Польше составило 995 тысяч человек. По данным Евростата, к концу октября там находилось 957 тысяч украинцев.

Напомним, что Европейская комиссия приняла решение выделить более 65 миллионов евро из Фонда миграции и интеграции для поддержки Болгарии, Чехии, Польши и Румынии в принятии лиц, ищущих убежище в результате российской агрессии против Украины.