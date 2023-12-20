Скільки коштів виділила Польща українським біженцям від початку великої війни

Українські біженці на кордоні з Польщею. Фото: Ukrinform

У перший рік повномасштабного вторгнення Польща виявилася провідником серед країн, що надають притулок українцям. Близько 42% біженців знайшли пристановище саме на території цієї держави. Негромадські організації, долучившись до допомоги українцям, внесли значний внесок, виділивши 8,6 млрд євро для різних потреб.

Про це йдеться у Звіті про допомогу польських громадських організацій Україні.

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Як українцям допомагають в Польщі

У період з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до середини 2023 року польсько-український кордон перетнули понад 24 мільйони шукачів притулку. У Звіті сказано, що 90% з 1,4 мільйона українців, які залишились в Україні, — це жінки та діти.

Неурядові організації витратили понад 650 мільйонів злотих (149,4 мільйона євро) на допомогу упродовж перших двох місяців великої війни. За весь період було залучено 29 тисяч громадських організацій, які на початку акцентували увагу на матеріальній, психологічній та юридичній підтримці біженців, але пізніше зосередили увагу на допомозі в Україні, а українцями, які опинилися в Польщі, займалася держава.

За цей час наші співвітчизники отримали соціальні пільги та можливість працевлаштуватися без спеціального дозволу. Діти отримали гарантовані місця в польських школах. Фонди також допомагали українцям адаптуватися, зокрема, шукати роботу, отримувати кваліфікаційні сертифікати та вивчати мову.

Скільки українців виїхало до Польщі за останній період

З початку березня відзначається зростання кількості українських біженців, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі. У порівнянні з вереснем, у жовтні кількість наших співвітчизників у цій країні і збільшилася на близько 2 тисячі осіб. Станом на березень 2023 року кількість українських біженців у Польщі становила 995 тисяч осіб. За даними Євростату, на кінець жовтня там перебувало 957 тисяч українців.

Нагадаємо, що Європейська комісія ухвалила рішення виділити понад 65 мільйонів євро з Фонду міграції та інтеграції для підтримки Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії у прийнятті осіб, які шукають притулок внаслідок російської агресії проти України.