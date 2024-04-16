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Сколько пенсионеров в Украине получают выше 5 тыс. гривен — данные ПФУ

16 апреля 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в Украине — сколько украинцев получают свыше 5 тыс. грн
Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) назвал количество пенсионеров, у которых размер выплаты превышает 5 тыс. гривен. Также рассказал другие особенности в начислении пенсий весной 2024 года.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

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Сколько пенсионеров получают свыше 5 тыс. гривен

По данным Пенсионного фонда, в Украине пенсионные выплаты начисляют 10,154 млн граждан. Однако только 37% получают пенсии, превышающие сумму в 5 тыс. гривен. Остальные граждане получают более низкие пенсионные выплаты.

По состоянию на апрель 2024 года, 1,225 млн украинцев получают пенсионные выплаты в сумме более 10 тыс. гривен. То есть всего 12%. Средняя выплата такой категории граждан составляет 15,27 тыс. грн.

Выплаты в диапазоне 5 тыс. — 10 тыс. гривен предназначены для 25% граждан. Речь идет о 2,56 млн человек. В среднем эта группа получает по 6,84 тыс. грн.

Пенсии, не превышающие сумму в 5 тыс. гривен, получают почти 63% населения:

  • пенсии в сумме от 4 тыс. до 5 тыс. грн выплачивают для 1,889 млн человек. Доля — 18,6%. В среднем получают 4,415 тыс. грн;
  • пенсии от 3 тыс. до 4 тыс. грн выплачивают для 1,754 млн человек. Доля составляет 17,3%, а средняя пенсия достигает 3,55 тыс. грн.

Пенсии до 3 тыс. гривен получают 2,725 млн человек. Доля составляет 26,8%. В среднем, такие граждане получают по 2,76 тыс. гривен.

 

пенсии
Источник: ПФУ

В частности, по состоянию на начало 2024 года размеры выплат и доля пенсионеров, получавших их, были следующие.

 

пенсии
Источник: ПФУ

Ситуация с размерами пенсий в регионах

По информации фонда, жители Киева получают самые высокие средние пенсионные выплаты — 7,847 тыс. грн.

Немного меньше получают в среднем жители Ровенской и Донецкой областей. Там насчитывают гражданам по 7,2 тыс. грн. и 7 тыс. грн. соответственно.

Самые маленькие средние пенсионные выплаты: в Закарпатской — 4,615 тыс. грн, в Черниговской — 4,597 тыс. грн, в Тернопольской — 4,39 тыс. грн.

 

пенсии
Источник: ПФУ

В начале года выплаты пенсионеров были на таком уровне.

 

пенсии
Источник: ПФУ

Что еще стоит знать

Напомним, в ПФУ рассказали о том, как выросли выплаты у граждан весной 2024 года. Также обнародовали негативную статистику о численности пенсионеров.

Ранее в ПФУ сообщили, что власти повысили пенсии для многих украинцев. В частности, у одной из категорий граждан выплаты выросли до 14,308 тыс. грн.

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