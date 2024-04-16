Пенсії в Україні — скільки українців отримують вище 5 тис. грн

Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пенсійний фонд України (ПФУ) назвав кількість пенсіонерів, у яких розмір виплати перевищує 5 тис. гривень. Також розповів про інші особливості у нарахуванні пенсій навесні 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

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Скільки пенсіонерів отримують вище 5 тис. гривень

За даними Пенсійного фонду, загалом в Україні пенсійні виплати нараховують 10,154 млн громадян. Однак тільки 37% отримують пенсії, які перевищують суму у 5 тис. гривень. Решта громадян отримують значно нижчі пенсійні виплати.

Станом на квітень 2024 року, 1,225 млн українців отримують пенсійні виплати у сумі, що більша за 10 тис. гривень. Тобто лише 12%. Середня виплата у такої категорії громадян становить 15,27 тис. грн.

Виплати у діапазоні 5-10 тис. гривень призначені для 25% громадян. Йдеться про 2,56 млн осіб. У середньому ця група людей отримує по 6,84 тис. грн.

Пенсії, що не перевищують суму у 5 тис. гривень отримують майже 63% населення:

пенсії у сумі від 4 тис. до 5 тис. грн виплачують для 1,889 млн осіб. Частка — 18,6%. У середньому отримують 4,415 тис. грн;

пенсії від 3 тис. до 4 тис. грн виплачують для 1,754 млн осіб. Частка становить 17,3%, а середня пенсія досягає 3,55 тис. грн.

Пенсії до 3 тис. гривень отримують 2,725 млн осіб. Частка становить 26,8%. У середньому такі громадяни отримують по 2,76 тис. гривень.

Джерело: ПФУ

Зокрема, станом на початок 2024 року розміри виплат та частка пенсіонерів, які їх отримували, були такі.

Джерело: ПФУ

Ситуація із розмірами пенсій в регіонах

За інформацією фонду, мешканці Києва отримують найвищі середні пенсійні виплати — 7,847 тис. грн.

Трішки менше отримують у середньому жителі Рівненської та Донецької областей. Там нараховують громадянам по 7,2 тис. грн та 7 тис. грн відповідно.

Найменші середні пенсійні виплати: у Закарпатській — 4,615 тис. грн, у Чернігівській — 4,597 тис. грн, у Тернопільській — 4,39 тис. грн.

Джерело: ПФУ

На початку року виплати пенсіонерів були на такому рівні.

Джерело: ПФУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ПФУ розповіли про те, як зросли виплати в громадян навесні 2024 року. Також оприлюднили негативну статистику щодо чисельності пенсіонерів.

Раніше у ПФУ повідомили, що влада підвищила пенсії для багатьох українців. Зокрема, в однієї з категорій громадян виплати зросли до 14,308 тис. грн.