Тарифы на электричество — сколько украинцы заплатят в апреле

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В апреле 2024 года украинцы получат обновленные платежки за жилищно-коммунальные услуги. Известно сколько заплатят потребители за электрическую энергию за первый месяц весны.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

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Тарифы на электричество в апреле

Согласно информации правительства, в апреле тариф на электроэнергию будет составлять 2,64 грн за кВт*ч без учета объема потребления.

По подсчетам, домохозяйство из трех человек, у которых есть электроплита и бойлер, за потребление 300 кВт*ч электроэнергии в месяц должно заплатить 792 грн. Однако при установке двухтарифного счетчика будет действовать скидка в 264 грн, поэтому такая семья заплатит 528 грн.

Благодаря многотарифному счетчику ночью действует пониженный тариф на электричество. Так, стоимость ресурса составляет с 23 ночи до 7 утра 1,32 грн/кВт*ч.

В связи с этим специалисты советуют устанавливать многотарифный прибор учета электроэнергии и включать в ночное время большинство электроприборов с отложенным таймером. Это может быть бойлер, стиральная машинка, посудомойка, хлебопечка, другие энергозатратные приборы. Так, часть потребляемой электроэнергии будет тратиться ночью по более низкому тарифу. На него придется около 200 кВт.

Когда повысят тарифы на электричество

Как говорится в Меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ), стабилизация системы требует повышения тарифов, в частности, на электрическую энергию. Это необходимо для покрытия расходов, особенно после войны, с выделением средств для уязвимых домохозяйств. Ожидается, что повышение цен будет происходить постепенно.

Учитывая это, правительство намерено принять "Дорожную карту" по пошаговой либерализации энергорынков — природного газа и электроэнергии, где будет прописан план ее реализации.

В то же время, ранее в Министерстве энергетики уверяли, что власти не планируют повышать тарифы на электричество. Речь идет только об отопительном периоде.

"6 грн за киловатт точно не будет. Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. До конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая", — отметили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, власти в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) допускают повышение коммунальных тарифов для населения. Цены могут вырасти во время войны и после ее завершения.

Ранее мы писали, что с 1 апреля этого года могут увеличить некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.