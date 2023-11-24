Сколько стоит кукуруза в конце ноября — ситуация на украинском агрорынке

Кукуруза. Фото: Pexels

Ежегодно в Украине выращивают около 27 миллионов тонн кукурузы. Она является одной из главных сельскохозяйственных культур на агрорынке страны.

О цене на кукурузу сегодня и ситуации на украинском агрорынке рассказывает издание Pro Гроші.

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Цена на кукурузу

Благодаря данным аналитического портала Tripoli.land удалось узнать, что средняя цена за тонну кукурузы составляет 4 674 гривны с НДС.

Цена на кукурузу. Фото: Tripoli.land

С 17 ноября цена на кукурузу начала расти. Тогда тонну можно было продать за 4 587 гривен, а 18 ноября — за 4617 гривен. В период с 19 по 23 ноября тонна подорожала до 4 772 гривен.

Ситуация на рынке кукурузы

По итогам этого года, украинские аграрии хотят собрать более 30 миллионов тонн кукурузы. Основным вопросом будет то, сколько страна сможет экспортировать.

"И ответ кроется не только в логистических максимумах всех наших направлений экспорта, но и в желании фермеров продавать на текущих ценовых уровнях", — объяснил директор консалтингово-аналитической компании Barva-Invest Юрий Гаврилюк.

По его словам, мировые экспортеры пока не спешат повышать цены на кукурузу, держа их на одном уровне за последние три месяца. Однако украинские трейдеры повысили цены на экспорт до 150 долларов.

Экспорт зерновых в следующем году

В Министерстве аграрной политики рассказали, что по состоянию на сегодняшний день Украина экспортировала почти 6 миллионов тонн пшеницы. В ноябре объемы продаж на внешние рынки составляют 2,7 млн тонн.

По данным Государственной таможенной службы, уровень нынешнего экспорта ниже на 30%, если сравнивать с прошлым годом.

Основные причины, спровоцировавшие снижение экспортных возможностей:

война в Украине, приведшая к блокированию морских портов, через которые осуществляется большинство экспортных поставок;

обострение мировой политической и экономической ситуации, что привело к росту цен на зерно и другие сельскохозяйственные продукты, а также уменьшению спроса на украинскую продукцию со стороны некоторых стран.

Напомним, война в Украине привела к разрушению аграрной инфраструктуры и блокады портов в Черном море. Это негативно сказалось на экспорте, поскольку многие предприятия вынуждены были остановить работу, а логистические цепочки были разрушены. Порты Украины, через которые осуществлялось до 90% экспорта пшеницы, блокировали со стороны России. По последним данным Государственной таможенной службы, на 22 ноября текущего года объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины с начала маркетингового года 2023/24 составил 12 млн тонн. Из этой суммы 2,793 млн тонн было отгружено в этом месяце. Этот показатель на 30% ниже, чем за аналогичный период в предыдущем году. Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 24 ноября.