Ціни на зернові в Україні станом на 24 листопада 2023

Жнива. Фото: shutterstock / Kletr

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Війна в Україні призвела до руйнування аграрної інфраструктури та блокади портів у чорному морі. Це негативно позначилося на експорті, оскільки багато підприємств змушені були зупинити роботу, а логістичні ланцюжки були зруйновані. Порти України, через які здійснювалося до 90% експорту пшениці, зазнали блокади з боку Росії. За останніми даними Державної митної служби, на 22 листопада поточного року обсяг експорту зернових та зернобобових культур з України з початку маркетингового року 2023/24 становив 12 млн тонн. З цієї суми 2,793 млн тонн було відвантажено цього місяця. Цей показник на 30% нижче, ніж за аналогічний період попереднього року.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 24 листопада.

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Станом на 24 листопада середня ціна на пшеницю в Україні становить 4 797 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 24 листопада. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останніх днів переважно зростала. Так, у четвер, 16 листопада, одна тонна пшениці оцінювалась у 4 596 грн. Відтоді ціна декілька разів зростала. У період з п'ятниці, 17 листопада, по понеділок, 20 листопада, вартість однієї тонни пшениці зросла до 4 637 грн. Згодом ціна на пшеницю зростала ще декілька разів. У четвер, 23 листопада, вартість пшениці зросла до свого тижневого максимуму — 4 797 грн за тону. Така ціна на цю зернову культуру тримається і сьогодні, 24 листопада.

Тижнева динаміка зміни ціни на пшеницю. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Експорт зернових культур — це складний процес, що вимагає ретельної підготовки та врахування багатьох факторів, що впливають на ціну продукції. Нині в Україні ціни на зерно зазнають впливу різних обставин.

Чинники, такі як врожайність, якість та обсяг врожаю, значно впливають на загальну вартість зерна. Зниження врожайності може призвести до підвищення цін через дефіцит продукції. Несприятливі погодні умови можуть негативно позначитися на врожайності, що, своєю чергою, вплине ціни. Конкуренція з іншими експортерами також може вплинути на ціни, особливо в урожайний сезон, коли пропозиція на ринку є високою.

Крім того, аграрний сектор залежить від глобальних тенденцій, таких як зростання населення, військові конфлікти чи катаклізми, що також позначається на попиті та пропозиції на зерновому ринку. Усі ці чинники разом формують загальну картину світового ринку зерна.

На поточні ціни на пшеницю насамперед впливає війна з Росією, що обмежує експорт зернових з України. Прогнозується, що ціни на пшеницю у світі залишатимуться високими у найближчому майбутньому, проте через блокаду морських портів в Україні вартість цієї зернової культури залишається відносно низькою.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та ячмінь. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та кукурудзи. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни. Крім того, ми нагадали, що відбувається на ринку зерна в Україні та як змінювались ціни на зернові з літа 2023. Цей рік для українських аграріїв видався надскладним.