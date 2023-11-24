Скільки коштує кукурудза наприкінці листопада — ситуація на українському агроринку

Кукурудза. Фото: Pexels

Щороку в Україні вирощують приблизно 27 мільйонів тонн кукурудзи. Вона є однією з основних сільськогосподарських культур на агроринку країни.

Про ціну на кукурудзу сьогодні та ситуацію на українському агроринку розповідає видання Pro Гроші.

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Ціна на кукурудзу

Завдяки даним аналітичного порталу Tripoli.land вдалося дізнатися, що середня ціна за тонну кукурудзи становить 4 674 гривні з ПДВ.

Ціна на кукурудзу. Фото: Tripoli.land

З 17 листопада ціна на кукурудзу почала зростати. Тоді тонну можна було продати за 4 587 гривень, а 18 листопада — за 4 617 гривень. В період з 19 по 23 листопада тонна подорожчала до 4 772 гривень.

Ситуація на ринку кукурудзи

За підсумками цього року українські аграрії хочуть зібрати понад 30 мільйонів тонн кукурудзи. Основним питанням надалі буде те, скільки країна зможе експортувати.

"І відповідь криється не лише в логістичних максимумах всіх наших напрямків експорту, а й у бажанні фермерів продавати на поточних цінових рівнях", — пояснив директор консалтингово-аналітичної компанії Barva-Invest Юрій Гаврилюк.

За його словами, світові експортери поки що не поспішають підвищувати ціни на кукурудзу, тримаючи їх на одному рівні впродовж останніх трьох місяців. Однак українські трейдери підвищили ціни на експорт до 150 доларів.

Експорт зернових наступного року

У Міністерстві аграрної політики розповіли, що станом на сьогодні Україна експортувала майже 6 мільйонів тонн пшениці. У листопаді обсяги продажу на зовнішні ринки становлять 2,7 млн тонн.

За даними Державної митної служби, рівень цьогорічного експорту є нижчим на 30%, якщо порівнювати з минулим роком.

Основні причини, які спровокували зниження експортних можливостей:

війна в Україні, яка призвела до блокування морських портів, через які здійснюється більшість експортних поставок;

загострення світової політичної та економічної ситуації, що призвело до зростання цін на зерно та інші сільськогосподарські продукти, а також до зменшення попиту на українську продукцію з боку деяких країн.

Нагадаємо, війна в Україні призвела до руйнування аграрної інфраструктури та блокади портів у Чорному морі. Це негативно позначилося на експорті, оскільки багато підприємств змушені були зупинити роботу, а логістичні ланцюжки були зруйновані. Порти України, через які здійснювалося до 90% експорту пшениці, зазнали блокади з боку Росії. За останніми даними Державної митної служби, на 22 листопада поточного року обсяг експорту зернових та зернобобових культур з України з початку маркетингового року 2023/24 становив 12 млн тонн. З цієї суми 2,793 млн тонн було відвантажено цього місяця. Цей показник на 30% нижче, ніж за аналогічний період попереднього року. Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 24 листопада.