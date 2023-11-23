Ціни на зерно в Україні — скільки коштує кукурудза у листопаді

Збирання кукурудзи. Фото: torunoglutohum.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є одним із найбільших експортерів зернових у світі. Однак через війну з Росією експорт зерна з України значно утруднений. Основною проблемою є блокада українських портів на Чорному морі. Через ці порти у світ доставлялась більша частина українського зерна. Блокада призвела до того, що зараз Україна може експортувати знанчо меншу кількість зернових морем. Іншою проблемою є страйк польських перевізників на кордоні з Україною, які наполягають на відновленні системи дозволів на перевезення вантажів для українців. Усі перелічені чинники негативно впливають на економіку України та світову продовольчу безпеку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 22 листопада.

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Станом на 22 листопада середня ціна на кукурудзу в Україні становить 4 698 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 22 листопада. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу постійно зростала. Так у середу, 15 листопада, середня вартість тонни кукурудзи становила 4 519 грн. Далі ціна на кукурудзу в Україні зростала декілька разів: до 4 551 гривень в четвер, 16 листопада; до 4 587 в п'ятницю, 17 листопада; до 4 617 в субботу, 18 листопада; до 4 627 у неділю, 19 листопада. У середу, 22 листопада, вартість тонни кукурудзи сягнула свого тижневого максимуму — 4 698 грн.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні зазнають впливу різних факторів, таких як рівень урожаю, попит, пропозиція та світові тарифи на цей вид зерна.

Урожайність кукурудзи залежить від різних факторів, включаючи кліматичні умови, родючість ґрунтів, методи вирощування та інші аспекти. Несприятливі події, такі як посухи чи сильні дощі, можуть знизити врожай, що, своєю чергою, призводить до підвищення цін на кукурудзу.

Попит на кукурудзу в Україні визначається внутрішнім споживанням, обсягом експорту та світовими цінами на зерно. Крім того, ціни зазнають впливу політичних змін, коливань валютних курсів та змін у тарифах на експорт та імпорт.

Наразі ціни на кукурудзу в Україні та на світовому ринку, як і раніше, відчувають вплив блокади морських портів України з боку Росії, що призвело до скорочення обсягів експорту зерна. Крім того, російська інтервенція негативно позначається на сільськогосподарських підприємствах та земельних ресурсах, що також впливає на рівень урожайності країни.

Важливо підкреслити, що Україна продовжує залишатися одним із провідних виробників і експортерів зерна у світі, незважаючи на конфлікт з Росією, що триває другий рік.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та ячмінь. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни. Крім того, ми нагадали, що відбувається на ринку зерна в Україні та як змінювались ціни на зернові з літа 2023. Цей рік для українських аграріїв видався надскладним.