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Сокращение добычи нефти даст возможность России больше зарабатывать, — Куюн

14 апреля 2023 18:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сокращение добычи нефти даст возможность России больше зарабатывать, — Куюн
Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Фото: Facebook/Сергей Куюн
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавнее решение Саудовской Аравии, России и других стран-экспортеров нефти из группы ОПЕК+ сократить добычу нефти, приведет к росту цен на нефть. Согласно директору консалтинговой группы "А95" Сергею Куюну, после того, как рынок стабилизируется, цены на нефть вновь начнут расти. Уже сейчас цены на нефтепродукты начали подниматься, и на внутреннем рынке цена на дизтопливо выросла более чем на гривну. 

Об этом сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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Однако, эксперт отмечает, что такой рост цен пока не является значительным, поскольку на рынке огромные запасы нефти.

С другой стороны, эксперты считают, что сокращение добычи нефти будет выгодно для России, которая является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти в мире. Повышение цен на нефть позволит России заработать больше денег на экспорте нефти и улучшить свою экономическую ситуацию.

Однако, это может также привести к повышению цен на топливо и другие нефтепродукты на внутреннем рынке, что может негативно сказаться на потребителях.

Таким образом, решение о сокращении добычи нефти, принятое ОПЕК+, приведет к росту цен на нефть, что будет выгодно для экспортеров, включая Россию. Однако, возможно, это приведет к повышению цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, что может негативно сказаться на потребителях.

Напомним, что ранее в россии заявляли о дальнейшем сокращении нефтедобычи, которое называют "добровольным". Таким образом, решение будет действовать еще три месяца.

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