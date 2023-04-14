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Скорочення видобутку нафти дасть можливість Росії більше заробляти, — Куюн

14 квітня 2023 18:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Скорочення видобутку нафти дасть можливість Росії більше заробляти, — Куюн
Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Фото: Facebook/Сергій Куюн
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавнє рішення Саудівської Аравії, Росії та інших країн-експортерів нафти з групи ОПЕК+ скоротити видобуток нафти призведе до зростання цін на нафту. Згідно з директором консалтингової групи "А95" Сергієм Куюном, після того, як ринок стабілізується, ціни на нафту знову почнуть зростати. Вже зараз ціни на нафтопродукти почали підійматися і на внутрішньому ринку ціна на дизпаливо зросла більш ніж на гривню

Про це повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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Скорочення видобутку нафти 

Однак експерт зазначає, що таке зростання цін поки не є значним, оскільки на ринку величезні запаси нафти.

З іншого боку, експерти вважають, що скорочення видобутку нафти буде вигідним для Росії, яка є одним із найбільших виробників та експортерів нафти у світі. Підвищення цін на нафту дозволить Росії заробити більше грошей на експорті нафти та покращити свою економічну ситуацію.

Однак це може також призвести до підвищення цін на паливо та інші нафтопродукти на внутрішньому ринку, що може негативно позначитися на споживачах.

Таким чином, рішення про скорочення видобутку нафти, ухвалене ОПЕК+, призведе до зростання цін на нафту, що буде вигідно для експортерів, включаючи Росію. Однак, можливо, це призведе до підвищення цін на нафтопродукти на внутрішньому ринку, що може негативно вплинути на споживачів.

Нагадаємо, що раніше в Росії заявляли про подальше скорочення нафтовидобутку , яке називають "добровільним". Таким чином, рішення діятиме ще три місяці.

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