Цены на нефть — ОПЕК+ заявила о сокращении добычи

Новые ограничения вступят в силу с мая

Саудовская Аравия и другие нефтепроизводители ОПЕК+ объявили о сокращении добычи на около 1,16 млн баррелей в сутки. Новые ограничения по добыче "черного золота" вступят в силу с мая текущего года, на фоне чего могут измениться цены.

Об этом информирует агентство Reuters.

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Детали решения ОПЕК+

Как отмечается, заявление состоялось за день до виртуальной встречи министров стран-членов ОПЕК+, на которой должны были одобрить прежний уровень сокращений до конца года — 2 млн баррелей в сутки. Но снижение объемов добычи ОПЕК+ составит 3,66 миллиона баррелей в сутки. Это равняется 3,7% мирового спроса.

Так, Саудовская Аравия уменьшит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, ОАЭ — на 144 тыс. барр., Ирак — на 211 тыс. барр., Кувейт — на 128 тыс. барр., Оман — на 40 тыс. барр., Алжир — на 48 тыс. барр., а Казахстан — на 78 тыс. барр.

Как изменятся цены на нефть

По оценке аналитиков, этот шаг вызовет немедленный рост стоимости нефти. Прогнозируют повышение цен на 10 долларов за баррель. Некоторые считают, что немедленный скачок произойдет уже после начала первых торгов, а повышение составит до трех долларов за баррель.

Эксперты напоминают, что цены на нефть в прошлом месяце упали до самого низкого уровня за 15 месяцев — до 70 долларов за баррель. Причиной послужили опасения, что мировой банковский кризис ударит по спросу на топливо. Также ожидалось, что после обновления цен до 80 долларов ОПЕК+ откажется от дальнейшей поддержки рынка.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты считают, что большинство импорта топлива в Украину составляет российское, которое прикрывается сертификатами о происхождении из других государств.

Также мы писали, что в Украине в ближайший месяц ценовая ситуация на рынке горючего не изменится даже на фоне посевной кампании. Рост спроса не будет ощутим из-за профицита горючего.