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Россия планирует "добровольно" сократить добычу нефти

22 марта 2023 11:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нефть рф — добычу планируют в дальнейшем сокращать
Решение будет действовать еще три месяца
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В россии заявили о дальнейшем сокращении нефтедобычи, которое называют "добровольным". Таким образом, решение будет действовать еще три месяца.

Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак, информируют тамошние пропагандистские ресурсы.

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Как сократится добыча

Согласно решению, продлено "добровольное" сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до июня включительно.

"В соответствии с текущей ситуацией на рынке, решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тыс. баррелей в сутки будет действовать до июня 2023 года включительно", — сказал Новак.

По его словам, россия близка к выходу на целевой уровень сокращения нефтедобычи на 500 тыс. б/д, в ближайшие дни удастся достичь этого.

Что известно о "добровольном" уменьшении нефтедобычи

В марте россия заявила о решении "добровольного" сокращения добычи нефти на 500 тыс. б/д. На такой шаг страна-агрессор пошла после того, как у нее вынужденно сократились рынки сбыта после введенного странами Запада эмбарго и потолка цен на нефть.

Теперь россии приходится продавать нефть с огромными скидками, чтобы получить хоть какие-то доходы.

Ранее сообщалось, что россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.

Напомним, банкопад в Соединенных Штатах повлек за собой падение мировых цен на нефть и горючее. При сохранении этого тренда цены на топливо в Украине также продолжат снижаться.

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