Нефть рф — добычу планируют в дальнейшем сокращать

Россия планирует "добровольно" сократить добычу нефти
В россии заявили о дальнейшем сокращении нефтедобычи, которое называют "добровольным". Таким образом, решение будет действовать еще три месяца.
Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак, информируют тамошние пропагандистские ресурсы.
-
В Минэнерго рассказали, как последние атаки рф повлияли на энергосистему Украины
-
Литва планирует запретить россиянам покупать недвижимость и получать гражданство
-
Прокуратура взяла под стражу коллаборантку, ставшую "должностной" во время оккупации Двуречной
-
Изменение тактики: рф начали экономить морские ракеты — Гуменюк
-
Швейцарский парламент на год отложил решение о реэкспорте оружия: в чем причина
-
Лионель Месси решил вернуться в "Барселону" по важной причине
-
Селезнев озвучил ряд причин ночных атак россиян дронами-камикадзе
-
Наркоз под песню Павлика: молодая жена артиста сделала пластические операции
-
В Крыму по радио звучат рекомендации по эвакуации с полуострова: что известно
-
Повышение зарплат военным: что заявили в Раде
Как сократится добыча
Согласно решению, продлено "добровольное" сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до июня включительно.
"В соответствии с текущей ситуацией на рынке, решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тыс. баррелей в сутки будет действовать до июня 2023 года включительно", — сказал Новак.
По его словам, россия близка к выходу на целевой уровень сокращения нефтедобычи на 500 тыс. б/д, в ближайшие дни удастся достичь этого.
Что известно о "добровольном" уменьшении нефтедобычи
В марте россия заявила о решении "добровольного" сокращения добычи нефти на 500 тыс. б/д. На такой шаг страна-агрессор пошла после того, как у нее вынужденно сократились рынки сбыта после введенного странами Запада эмбарго и потолка цен на нефть.
Теперь россии приходится продавать нефть с огромными скидками, чтобы получить хоть какие-то доходы.
Ранее сообщалось, что россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.
Напомним, банкопад в Соединенных Штатах повлек за собой падение мировых цен на нефть и горючее. При сохранении этого тренда цены на топливо в Украине также продолжат снижаться.