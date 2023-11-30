Скупиться в Польше дешевле, чем в Чехии — сравнение цен

Супермаркет сети Lidl. Фото: ratina.fi

В последнее время отмечается значительный прирост числа чешских покупателей в польских супермаркетах, особенно в тех, что расположены возле границы с Чехией. Это связано с более низкими ценами на товары в Польше по сравнению с Чехией.

Об этом сообщает fakt.pl

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Исследование цен в Чехии и Польше

Исследование показало, что в Чехии цены на основные продукты питания на 20-30% выше, чем в Польше. Наибольшее различие заметно на ценах на мясо: куриное филе и свиная вырезка в Чехии обходятся почти в два с половиной раза дороже. В качестве примера были выбраны цены в сети супермаркетов Lidl в городах Торунь (Польша) и Наход (Чехия).

Сравнение цен в магазинах

Для сравнения, вот текущие цены на некоторые продукты в обеих странах:

Сливочное масло, 200 г — 5,76 злотого (около 52,58 грн) в Польше и 65,36 грн в Чехии.

Молоко 1,5%, 1 л — 2,59 злотого (примерно 23,65 грн) в Польше и 34,24 грн в Чехии.

Рапсовое масло, 1 л — 7,59 злотого (около 69,30 грн) в Польше и 81,72 грн в Чехии.

Творог, 200 г — 1,49 злотого (13,60 грн) в Польше и 32,59 грн в Чехии.

Хлеб, 500 г — 2,37 злотого (21,64 грн) в Польше и 37,53 грн в Чехии.

Куриное филе, 1 кг — 17,29 злотого (157,83 грн) в Польше и 376 грн в Чехии.

Свиная вырезка, 1 кг — 13,99 злотого (127,71 грн) в Польше и 340,59 грн в Чехии.

Яйца, 10 шт — 6,49 злотого (59,25 грн) в Польше и 78,51 грн в Чехии.

Картофель, 1 кг — 2,99 злотого (27,29 грн) в Польше и 48,93 грн в Чехии.

Морковь, 1 кг — 3,99 злотого (36,42 грн) в Польше и 19,54 грн в Чехии.

Рис, 1 кг — 3,69 злотого (33,68 грн) в Польше и 49,11 грн в Чехии.

Сахар, 1 кг — 5,79 злотого (52,86 грн) в Польше и 45,73 грн в Чехии.

Общая стоимость набора продуктов, включая фрукты, овощи и напитки, составила 122,97 злотого (1122,55 грн) в Польше и 1894,2 грн в Чехии.

Напомним, что в украинских магазинах традиционно повысятся цены перед Новым годом. Эксперты рассказали, что, в частности, яйца могут повторить прошлогодний ценовой рекорд.

Кроме того, ближе к Рождественско-новогодним праздникам начнет активизироваться спрос на ряд продуктов, это может сказаться на ценах. По прогнозам экспертов, в частности, в этот список попала свекла столовая.