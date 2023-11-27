Яйца снова подорожают перед праздниками — какие будут цены

Кассовый чек. Фото: consumer.gov.ua

В украинских магазинах традиционно повысятся цены перед Новым годом. Эксперты рассказали, что, в частности, яйца могут повторить прошлогодний ценовой рекорд.

Такой прогноз озвучил эксперт Максим Гопка.

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Как изменятся цены на яйца

По его словам, цены на яйца будут поддерживаться на высоком уровне до конца года. Перед праздниками стоимость одного десятка может прибавить 15 гривен за месяц. Ожидается, что цены снова преодолеют отметку в 70 гривен.

Причины подорожания яиц

Как отмечается, такую цену будут формировать сразу несколько факторов. А именно:

сезонное уменьшение производительности кур в стране;

изменения тарифов электроэнергии, что играет серьезную роль в себестоимости производства продукции птицеводства;

выход на рынок продукции хозяйств населения;

приближение новогодних праздников.

По данным "Института аграрной экономики", птицефабрики повышают оптово-отпускные цены для компенсации убытков в весенне-летний период. Это, в свою очередь, увеличивает потребительские цены.

К росту розничной стоимости куриных яиц в торговой сети побуждают расходы на упаковку, брендовые марки, реклама производителя и торговые надбавки.

По информации Государственной службы статистики, потребительская стоимость яиц в сентябре и октябре была на уровне 44,18-48,75 грн за десяток. Показатель на 19% превысил в июле-августе в размере 38,99-39,02 грн за десяток. Только в октябре по сравнению с сентябрем цена подскочила на 10,3%.

Сейчас яйца в популярных супермаркетах стоят в среднем около 55 грн за десяток.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного учреждения "Ощадбанк" могут получить скидки при покупке продуктов в магазине. В рамках акции можно платить до 50% меньше.

Также мы писали, что ближе к Рождественско-новогодним праздникам начнет активизироваться спрос на ряд продуктов, это может сказаться на ценах. По прогнозам экспертов, в частности, в этот список попала свекла столовая.