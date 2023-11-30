Скупитися у Польщі дешевше, ніж у Чехії — порівняння цін

Супермаркет мережі Lidl. Фото: ratina.fi

Останнім часом відзначається значний приріст кількості чеських покупців у польських супермаркетах, особливо у тих, що розташовані біля кордону з Чехією. Це пов'язано з нижчими цінами на товари у Польщі порівняно з Чехією.

Про це повідомляє fakt.pl

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Дослідження цін у Чехії та Польщі

Дослідження показало, що у Чехії ціни на основні харчові продукти на 20-30% вищі, ніж у Польщі. Найбільша відмінність помітна на цінах на м'ясо: куряче філе і свиняча вирізка в Чехії обходяться майже вдвічі дорожче. Як приклад були обрані ціни в мережі супермаркетів Lidl у містах Торунь (Польща) та Наход (Чехія).

Порівняння цін у магазинах

Для порівняння, ось поточні ціни на деякі продукти в обох країнах:

Вершкове масло, 200 г — 5,76 злотого (близько 52,58 грн) у Польщі та 65,36 грн у Чехії.

Молоко 1,5%, 1 л — 2,59 злотого (приблизно 23,65 грн) у Польщі та 34,24 грн у Чехії.

Ріпакова олія, 1 л — 7,59 злотого (близько 69,30 грн) у Польщі та 81,72 грн у Чехії.

Сир, 200 г — 1,49 злотого (13,60 грн) у Польщі та 32,59 грн у Чехії.

Хліб, 500 г — 2,37 злотого (21,64 грн) у Польщі та 37,53 грн у Чехії.

Куряче філе, 1 кг — 17,29 злотого (157,83 грн) у Польщі та 376 грн у Чехії.

Свиняча вирізка, 1 кг — 13,99 злотого (127,71 грн) у Польщі та 340,59 грн у Чехії.

Яйця, 10 шт — 6,49 злотого (59,25 грн) у Польщі та 78,51 грн у Чехії.

Картопля, 1 кг — 2,99 злотого (27,29 грн) у Польщі та 48,93 грн у Чехії.

Морква, 1 кг — 3,99 злотого (36,42 грн) у Польщі та 19,54 грн у Чехії.

Рис, 1 кг — 3,69 злотого (33,68 грн) у Польщі та 49,11 грн у Чехії.

Цукор, 1 кг — 5,79 злотого (52,86 грн) у Польщі та 45,73 грн у Чехії.

Загальна вартість набору продуктів, включаючи фрукти, овочі та напої, становила 122,97 злотого (1122,55 грн) у Польщі та 1894,2 грн у Чехії.

Нагадаємо, що в українських магазинах традиційно підвищаться ціни напередодні Нового року. Експерти розповіли, що зокрема яйця можуть повторити тогорічний ціновий рекорд.

Крім того, ближче до Різдвяно-новорічних свят почне активізуватися попит на низку продуктів, це може позначитися на цінах. За прогнозами експертів, зокрема, до цього списку потрапив буряк столовий.