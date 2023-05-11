Работа в Украине — каким работникам официально платят 50-70 тыс. грн

Работники в кузнице делают ворота. Фото: Freepik

Государственная служба занятости обнародовала список специалистов, на которых в мае 2023 года наибольший дефицит. Также рассказали, сколько работодатели готовы сейчас платить украинцам.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Каких специалистов не хватает

Как отмечается, на начало мая в Службе занятости зарегистрировано 36 тысяч вакансий. На "Едином портале вакансий" — 184 тысячи предложений работы.



Больше всего ищут таких специалистов:

квалифицированные рабочие с инструментом — 22% (швеи, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари-ремонтники);

рабочие по обслуживанию оборудования и машин — 17% (водители, трактористы-машинисты с/х производства, токари, операторы заправочных станций и т.п.);

профессионалы — 15% (учителя, воспитатели, фармацевты, инженеры, врачи, психологи, инженеры по охране труда);

работники сферы торговли и услуг — 13% (продавцы, повара, охранники, официанты, социальные работники, парикмахеры).

Сколько готовы платить

Примечательно, что в базе данных Госслужбы занятости есть некоторые предложения с относительно высокой зарплатой. В частности, для этого нужно быть узкопрофильным специалистом. Так, в среднем от 50 до 70 тысяч гривен работодатели платят кузнецам, литейщикам металлов и сплавов.

Средняя заработная плата в вакансиях, представленных в службе занятости, составляет 11 тысяч гривен. В частности, в разных сферах платят следующие суммы:

работникам сферы торговли и услуг — 12 тыс. грн;

квалифицированным рабочим сельского и лесного хозяйств — 8 тыс. грн;

квалифицированным рабочим с инструментом — 11 тыс. грн.

Больше о работе

Напомним, ранее в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, когда украинцы начнут зарабатывать больше. Регулятор обнародовал прогноз по средней номинальной зарплате в стране на текущий и последующие годы.

Также сообщалось, что в Украине обнародовали список специалистов, которым в апреле работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.