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Служба занятости: каким работникам готовы официально платить 50–70 тыс. грн

11 мая 2023 13:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — каким работникам официально платят 50-70 тыс. грн
Работники в кузнице делают ворота. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственная служба занятости обнародовала список специалистов, на которых в мае 2023 года наибольший дефицит. Также рассказали, сколько работодатели готовы сейчас платить украинцам.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Как отмечается, на начало мая в Службе занятости зарегистрировано 36 тысяч вакансий. На "Едином портале вакансий" — 184 тысячи предложений работы.

Больше всего ищут таких специалистов:

  • квалифицированные рабочие с инструментом — 22% (швеи, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари-ремонтники);
  • рабочие по обслуживанию оборудования и машин — 17% (водители, трактористы-машинисты с/х производства, токари, операторы заправочных станций и т.п.);
  • профессионалы — 15% (учителя, воспитатели, фармацевты, инженеры, врачи, психологи, инженеры по охране труда);
  • работники сферы торговли и услуг — 13% (продавцы, повара, охранники, официанты, социальные работники, парикмахеры).

Сколько готовы платить

Примечательно, что в базе данных Госслужбы занятости есть некоторые предложения с относительно высокой зарплатой. В частности, для этого нужно быть узкопрофильным специалистом. Так, в среднем от 50 до 70 тысяч гривен работодатели платят кузнецам, литейщикам металлов и сплавов.

Средняя заработная плата в вакансиях, представленных в службе занятости, составляет 11 тысяч гривен. В частности, в разных сферах платят следующие суммы:

  • работникам сферы торговли и услуг — 12 тыс. грн;
  • квалифицированным рабочим сельского и лесного хозяйств — 8 тыс. грн;
  • квалифицированным рабочим с инструментом — 11 тыс. грн.

Больше о работе

Напомним, ранее в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, когда украинцы начнут зарабатывать больше. Регулятор обнародовал прогноз по средней номинальной зарплате в стране на текущий и последующие годы.

Также сообщалось, что в Украине обнародовали список специалистов, которым в апреле работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.

 

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