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Зарплати від 30 тис. грн: список спеціалістів, кому тепер платять більше

4 травня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати від 30 тис. грн — список спеціалістів, кому тепер платять більше
Працівник IT-сфери за комп'ютером. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні 2023 року роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці  кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.

Про це повідомляє Оpendatabot, посилаючись на один із популярних порталів із пошуку роботи.

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Зазначається, що вакансій побільшало, а от кількість нових резюме за місяць скоротилася на 18,3%. При цьому дистанційна робота лишається на другому місці за затребуваністю серед кандидатів.

Так, найбільший приріст пропозицій роботи у квітні зафіксували в таких категоріях:

  • Охорона, безпека (+21%);
  • Готельно-ресторанний бізнес, туризм (+20%);
  • Сфера обслуговування (+16%).

З-поміж лінійних працівників найбільші заробітні плати зберігаються у таких спеціалістів:

  • медіабайєри — 52,5 тисячі;
  • водії-міжнародники — 41,5 тисячі.

Розширилось коло спеціалістів, який роботодавці готові платити більше. Так з'явилися пропозиції роботи із зарплатами у 30 тисяч грн для:

  • арматурників;
  • бізнес-аналітиків
  • продюсерів.

Як свідчить спостереження, жінки так само активніше за чоловіків шукають роботу. Розміщено 122,2 тисячі резюме від жінок і 98,8 тисячі — від чоловіків.

При цьому у квітні найбільше створювали чи оновлювали резюме спеціалісти із досвідом від п'яти років — 84,7 тисячі, без досвіду — 76,5 тисяч.

Водночас криза в айті-сфера триває. Кількість вакансій та пропозицій від рекрутерів продовжила зменшуватися. Проте поступово зросла частка вакансій, де передбачається офісна робота для працівників айті.

Нагадаємо, в Україні посилять захист прав працівників в рамках зближення з Європейським Союзом (ЄС). Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт.

Раніше ми писали, що в Україні під час воєнного стану почнуть штрафувати роботодавців, якщо ті будуть працевлаштовувати громадян без військово-облікового документа. Це стосуватиметься і навчальних закладів.

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