Зарплати в Україні — НБУ розповів, коли зароблятимемо більше

Українські громадяни працездатного віку. Фото: Новини.LIVE

У Національному банку України (НБУ) розповіли, коли українці почнуть заробляти більше. Регулятор оприлюднив прогноз щодо середньої номінальної зарплати в країні на поточний та подальші роки.

Про це йдеться в "Інфляційному звіту" НБУ за квітень 2023 року.

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Прогнози щодо зарплати у 2023-му

Як зазначається в огляді, цього року після падіння у 2022-му очікується відновлення зростання реальних заробітних плат, проте їх все ще стримуватиме високоінфляційний тиск.

Очікується, що у 2023 році зарплата зросте на 21,9%, а реальна, враховуючи інфляцію, на 3,7%. Цьому сприятимуть подальша адаптація реального сектору до роботи в умовах високих ризиків, а також доволі м’яка фіскальна політика. У подальшому ключовим чинником стане зростання попиту на робочу силу в умовах прискорення зростання економіки.

Зарплати українців у 2024 та 2025 роках

Номінальні зарплати зростатимуть щорічно двоцифровими темпами, зазначають фахівці.

"Після повноцінного відкриття кордонів значній частині бізнесів доведеться конкурувати за робітників у тому числі і з закордонними роботодавцями, що стане вагомим чинником для подальшого зростання заробітних плат. У зв’язку з цим очікується зростання різниці в зарплатах для мобільної та маломобільної робочої сили", — наголошують в НБУ.

За прогнозом, у 2024-му номінальні зарплати підвищаться на 19,2%, а реальні — на 5,7%. У 2025-му номінальні — на 12,4%, а реальні — на 4,3%.

У НБУ додали, що за оцінкою Державної служби статистики, у 2022-му середня номінальна зарплата підвищилась на 5,9%, тоді як реальна скоротилась на 11,8%.

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Нагадаємо, в Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні 2023 року роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.

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