Робота в Україні — яким працівникам офіційно платять 50-70 тис. грн

Працівники у кузні роблять ворота. Фото: Freepik

Державна служба зайнятості оприлюднила список спеціалістів, на яких у травні 2023 року найбільший дефіцит. Також розповіли, скільки роботодавці готові зараз платити українцям.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

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Яких спеціалістів бракує

Як зазначається, станом на початок травня у Службі зайнятості зареєстровано 36 тисяч вакансій. На "Єдиному порталі вакансій" — 184 тисячі пропозицій роботи.



Найбільше шукають таких спеціалістів:

кваліфіковані робітники з інструментом — 22% (швачки, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсарі-ремонтники);

робітники з обслуговування устаткування та машин — 17% (водії, трактористи-машиністи с/г виробництва, токарі, оператори заправних станцій тощо);

професіонали — 15% (вчителі, вихователі, фармацевти, інженери, лікарі, психологи, інженери з охорони праці);

працівники сфери торгівлі та послуг — 13% (продавці, кухарі, охоронники, офіціанти, соціальні працівники, перукарі).

Скільки готові платити

Примітно, що у базі даних Держслужби зайнятості є деякі пропозиції роботи з відносно високою зарплатнею. Зокрема, для цього потрібно бути вузькопрофільним спеціалістом. Так, у середньому від 50 до 70 тисяч гривень роботодавці платять ковалям, ливарникам металів та сплавів.

Середня заробітна плата у вакансіях, поданих до служби зайнятості, становить 11 тисяч гривень. Зокрема, у різних сферах платять такі суми:

працівникам сфери торгівлі та послуг — 12 тис. грн;

кваліфікованим робітникам сільського та лісового господарств — 8 тис. грн;

кваліфікованим робітникам з інструментом — 11 тис. грн.

Більше про роботу

Нагадаємо, раніше у Національному банку України (НБУ) розповіли, коли українці почнуть заробляти більше. Регулятор оприлюднив прогноз щодо середньої номінальної зарплати в країні на поточний та подальші роки.

Також повідомлялося, що в Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.